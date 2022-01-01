В 157-м туре не удалось собрать достаточную сумму

Чтобы удовлетворить обе заявки, требовалось аккумулировать 1 275 000 тенге. Итог сбора - 721 972 тенге.

Этот тур начинался с хорошим заделом. В прошлом, 156-м туре не был использован взнос генерального спонсора ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) - 200 000 тенге, он перешел на этот тур в качестве остатка. Но даже с этим остатком проблема сборов не решена полностью.

Знакомый маршрут до Измира



Диане нужно быть в Измире в марте / Фото из архива Асель САДУОВОЙ



3-летней Диане САДУОВОЙ из Лисаковска, страдающей ДЦП, осложненным спастической диплегией тяжелой степени и довеском в виде ретинопатии 3-й степени, необходимы регулярные курсы реабилитации.

Из всех медицинских центров, где оказывают помощь детям с ДЦП, наилучшим для Дианы оказался Центр развития детей в Измире. Ехать в Турцию, конечно, далековато. Да и средства для этого требуются гораздо большие, чем при поездке в Челябинск или Астану. Там и стоимость курса пробивает брешь в бюджете любой семьи, и дорога обходится гораздо дороже.

Но именно благодаря реабилитации в Измире Диана научилась держать тело в положении сидя, вставать на четвереньки, а в руках уже нет такой сильной спастики, как прежде. Но до победы еще длинный путь, и его нужно пройти быстрее.

Девочка полностью сохранна в ментальном плане и очень скоро начнет понимать, что из-за ограниченности движений не сможет полноценно общаться с другими детьми. Это непременно будет вгонять в уныние любого ребенка, даже такого жизнерадостного, как Диана.

К тому же есть такое понятие, как «золотой возраст» - наиболее эффективное время для восстановления утраченных либо приобретения новых навыков. У Дианы это 5 лет. Это не значит, что после пяти лет все усилия будут бесполезны, но даваться все будет с большим трудом.

Поэтому, если малышке назначен очередной курс реабилитации в марте, надо попасть на него в марте. Деньги на оплату всех процедур собирают в проекте «Жизнь на ладони», а в нашем благотворительном проекте шел сбор на оплату дороги туда-обратно. На это требовалось 575 000 тенге.

Для Дианы на карту ее мамы поступило 29 взносов на общую сумму 114 050 тенге, еще 10 000 принесла наличными читательница Инна и по решению комиссии добавили остаток с прошлого тура - 200 000 тенге. Таким образом, собрано 324 050 тенге. Для оплаты билетов не хватает 250 950 тенге.

- Спасибо большое, даже если не хватает, мы рады любой помощи, это очень важно для нас! - говорит мама Дианы Асель САДУОВА. - Важно не только то, что люди помогают деньгами. Греет сердце то, что люди сочувствуют, поддерживают. Я еще не знаю, как мы выкрутимся из этой ситуации, дадут нам кредит или нет, но мы все равно поедем в Измир. Мы не хотим упустить «золотое время», чтобы в будущем увидеть, как наша дочка играет с другими детьми, ходит в школу и живет с радостью. Еще раз поблагодарю всех, кто помог. Добро обязательно вернется!

Еще не поздно оказать помощь Диане, напоминаем реквизиты карты ее мамы.

Карта «Каспи» 4400 4303 6064 9625 - Асель С.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-96-42.

Придется сократить курс



Курс реабилитации у Виталины начнется в этом месяце / Фото из архива Сары ИЩАНОВОЙ



2-летняя Виталина ЕЩАНОВА из Костаная - тоже ребенок с ДЦП, только у нее более тяжелое состояние, чем у Дианы. У малышки спастический тетрапарез, органическое поражение головного мозга, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов. Из-за частых эпилептических приступов девочка периодически попадает в реанимацию, это происходит, когда приступ не купируется на дому даже специалистами скорой помощи. Вот так и живет многодетная мама от реанимации до реанимации своего младшего ребенка.

А между реанимациями надо обеспечивать дочери соответствующий уход и успевать проходить курсы реабилитации. Благо далеко ехать не нужно, подходящее для Виталины лечение можно получить в челябинском МЦ «Дети Индиго». Уже пройденные там курсы реабилитации показали, что в некоторой степени они успешны. Малышка научилась держать голову, гулить, улыбаться, отличать своих от чужих, разжимать кулачки, переворачиваться со спины на бок. Кто-то может сказать, что успехи минимальные, но для такого тяжелого пациента, как Виталина, это уже достижение. И эти маленькие успехи надо накапливать.

На реабилитацию в МЦ «Дети Индиго» нужно было собрать 700 000 тенге.

Для Виталины поступило 74 взноса на общую сумму 197 922 тенге. Еще 200 000 тенге - взнос генерального спонсора ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT). Итого собрана сумма 397 922 тенге. Нехватка составляет 302 078 тенге.

- Спасибо всем, людям, генеральному спонсору, проекту «Нужные деньги», за помощь в сборе, - поблагодарила мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Посмотрим, как можно будет сократить количество процедур, оставим самые-самые важные. Но Виталине очень нужен этот курс, если она опять не попадет в реанимацию, мы все равно поедем.

Помочь Виталине можно переводом на карту ее дедушки с пометкой «Виталине».

Карта «Каспи» 4400 4302 1362 3520 - Конысбай Ещанов (дедушка Виталины).

Карта привязана к номеру телефона +7-747-373-90-44.

