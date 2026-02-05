В Костанае стало доброй традицией встречать конец января открытием выставок, посвященных различным граням творчества Георгия Михайловича Сокова - художника республиканского масштаба. Вот и на этот раз в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого (вопреки крепким морозам!) собрались те, кому дорого искусство и память этого незаурядного мастера своего дела.

Интересно, что выступающие - собратья по кисти - вспомнили и своеобразие профессиональной соковской подготовки. Подготовки человека, связанного с театром, со сценой, декорациями, да и не только. А мне подумалось: ведь такая сопряженность сфер деятельности, сфер творчества - это чудо и подарок судьбы. Потому, что профессия профессии рознь. Одно дело, когда без должной подготовки физик и математик решит всерьез наняться историей, и наоборот, историк станет претендовать на открытия в физике и космологии, и совсем другое - занятия художника, писателя, философа. Здесь, чем шире фундамент профессий, тем шире кругозор. Я не искусствовед, не литературный критик, но думаю, что Высоцкого как автора самобытных песен не было бы без Высоцкого-актера. Ведь в своих песнях он не просто сочиняет, а «входит в образы».

Специфика же связи профессий Георгия Михайловича особенно знаменательна тем, что в них сопряжены во многом совершенно разные составляющие творчества. Изобразительное искусство - это искусство, останавливающее мгновение, само Время. А искусство театра, кино? Это искусство Движения. Художник же, соприкоснувшийся с Театром, сочетает в себе и первое, и второе. Более того, используя средства изобразительных искусств, он, в отличие от рисующего лишь картины, призван учитывать и то, как изображенное будет восприниматься в движении и разных ракурсах. Не говоря уже и том, что ему надо многое знать, чтобы действо на сцене воспринималось при всей условности искусства как достоверное. Скажем, наградите театрального или «киношного» Петра Великого усами Тараса Бульбы, и образ (если только это не намеренный абсурдизм) не будет восприниматься.

Еще одна важнейшая сторона творчества художника, прикасавшегося к театру, - это сотворчество. То, что он вершит, неотделимо от того, что вершат актеры и режиссер. А сотворчество уже само по себе лепит характер творца.

А ведь Соков еще и Педагог с большой буквы. Подлинная же педагогика - это не просто умение вести за собой, а всегда сотворчество. Сотворчество, обогащающее как учеников, так и учителя…

И наконец, Георгий Михайлович - художник-интеллектуал. Не всякий художник и писатель обязан быть таковым. А вот Георгий Михайлович такой. И потому так не случайны его емкие, натянутые, как тетива, строки: «За горизонтом цель - не взвесить, не измерить. / Но острая стрела сорвалась с тетивы. / «Поспешный выстрел», - скажете. Увы. / Лишь тот стреляет, кто в свой выстрел верит».

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай