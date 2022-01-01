По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 26 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 50 лет;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 75 новорожденных: 40 девочек и 35 мальчиков. Имена недели: Дана, Танатар, Самгат, Айсеним, Степан, Аысылым, Селин, Азалия, Айсулана, Лейла, Жания, Амира, Адам. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 42;

- умер 61 человек: 31 женщина и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 368 вызовов, из них 1 276 - к детям;

- поступили 13 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 556 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 428 человек, 319 из них стали донорами, в том числе 17 жителей г. Рудного и 17 сотрудников УССО МВД РК г. Костаная, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.