Не могу не откликнуться на статью Александра Олейника «Философия шире, чем идеология» (№ 1 (1240) от 01.01.2026 г.). Красивый язык образованного человека. Четко и образно поданные мысли. Что же касается полемики, думаю, читателям газеты она мало, а пожалуй, и совсем не интересна. Ну какая разница, кто из говорунов эффектнее фехтует словами и больше перечислит знаковых имен?

Что до замечаний, то помяну лишь парочку.

Наверное, я был неточен либо не так был понят. Когда я перечислял дисциплины, изучавшиеся в советских вузах, имел в виду не конкретные названия дисциплин и уж тем более не их идейный окрас, а структуру. И то, что недопустимо непосредственно мировоззренческие дисциплины сваливать чохом на младшие курсы. Тут же речь идет не только о философии… В этом плане важна не полемика газетчиков, важны поиски изменения ситуации, которая чревата очень серьезными казусами и даже трагедиями…

Второе же замечание связано с, увы, довольно характерным для тех думающих людей, которым до пятидесяти. Само упоминание слов «марксизм» и «коммунизм», словно звук боевой трубы, нередко вызывает у них желание сразу же ринуться в атаку. Подобно молодым атеистам двадцатых годов прошлого века, слышавшим слово «религия».

Азарт - штука естественная. Но все же не советовал бы утверждать: «Коммунистическая философия этику воровала у других. Например, у христианства. Но не показывала путь или исходники».

Невольно вспомнился анекдот советских времен о лекции в сельском клубе. Лектор рассказывал о том, что в философии Гегеля было рациональное зерно, которое взял Маркс, создавая уже свою философскую систему. После лекции у одного слушателя спрашивают: «О чем была лекция?» - «Да о том, что кто-то у кого-то зерно украл…»

Если же более серьезно, то вся мировая культура, даже при катаклизмах, сопряжена с взаимовлияниями и заимствованиями. Даже когда срываются этикетки. Да и что плохого в том, что какие-то идеи, ценности христианства, да и ислама, слова о любви к ближнему и т. д. были по-своему даны и в идеалах в СССР? Плохо не это, а то, что идеалы, лозунги, красивые слова на протяжении всей истории слишком уж часто начинали и продолжают расходиться с делами.

Немного странными показались и слова: «Я согласен отчасти, что философия в вузах нужна. Но не согласен, что нужна марксистская». Да кто ж у нас, в Казахстане призывает вводить в вузах преподавание именно марксистской философии? Другое дело, когда то, что принято именовать марксизмом, видится сегодня трезвыми специалистами не вершиной на единственно верной дороге человечества, а составляющей духовных поисков человечества. Поисков, включающих и тупики, и заблуждения, и многое иное.

Но это - к слову. Важнее же для меня сейчас попытки хоть и крохотных, а дел. Дел, в которых такие авторы, как Александр Олейник (да и не только они), могли бы участвовать в нашей совместной работе. Так, уже по инициативе сотрудников «НГ» и «Твоего шанса» мы подготовили несколько мини-подкастов «Мудрость без униформы» в Instagram. Кое-что, но уже в несколько ином плане, удалось сделать с детской и юношеской библиотекой им. Алтынсарина. Есть интересная идея третьего, гораздо более любопытного вида подкаста. Если только выйдет в свет, то, что пока очень рыхло мы записали, то очень хотелось бы, чтоб и такие, как Олейник, и другие активно участвовали в том числе и в этом обсуждении. Ведь сегодня мы имеем возможность включать в дискуссии и беседы не только тех, кто живет в соседних городах.

Надеюсь, что независимо от того, насколько я сам буду в силах участвовать в задуманном, это будет увлекательно и полезно для всех тех, кто мобильнее и моложе. Успехов всем ищущим в Новом году!

Юрий БОНДАРЕНКО, кандидат философских наук, Костанай