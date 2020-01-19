НашАфишка

Куда пойти с 15 по 21 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел. 90-10-29

17 января, 12.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

17 января, 14.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

18 января, 12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

15 января, 18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

16 января, 18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

17 января, 12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

17 января, 17.00.
18 января, 12.00

«Красная Шапочка», С. Астраханцев, по мотивам сказки Ш. Перро. Премьера

18 января, 17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

В течение месяца

Итоговая выставка творческих работ костанайских художников «На волне вдохновения»

Филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 января, 16.00

Акустический концерт Sezin Voice. Прозвучат произведения казахстанских и зарубежных композиторов в исполнении солистов эстрадного жанра

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Иртыш»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

19-20 января, 19.00