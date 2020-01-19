Выборы акима Костаная, которые должны были пройти в этом году, не состоятся. Полномочия Марата Жундубаева продлил на два года аким области. Как вы к этому относитесь? Положительно. Аким Костаная хорошо справляется со своими обязанностями.

Скорее положительно. Все равно на выборах не будет хороших кандидатов.

Скорее отрицательно. Я бы хотел, чтобы глава города отвечал перед избирателями.

Отрицательно. Аким не справляется, и городу нужны новые лица и идеи.

