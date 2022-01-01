В 157-м туре помогаем девочкам из многодетных семей

Чтобы удовлетворить обе заявки, необходимо собрать больше миллиона, а именно - 1 275 000 тенге.

Не упустить «золотое время»



Диану ждут в Измире в марте / Фото из архива Асель САДУОВОЙ



3-летняя Диана САДУОВА из Лисаковска третий раз участвует в проекте «Нужные деньги». Наши постоянные читатели могут помнить ее по 151-му и 154-му турам. У Дианы ДЦП, ретинопатия 3-й степени, спастическая диплегия тяжелой степени.

Диагноз ей поставили довольно рано, и родители решили сразу заняться реабилитацией и лечением. Диана получала по квоте медицинскую помощь в Национальном центре детской реабилитации (Астана) и МЦ «Балбулак». На платной основе неоднократно проходила реабилитацию в костанайском зале «Таймас», российском медцентре «Прогресс», клинике Sabi healts (Астана). А потом узнали, что в турецком Измире есть хорошая клиника, где детей с ДЦП поднимают на ноги успешнее, чем в других медицинских центрах.

С диагнозом ДЦП всегда все очень индивидуально: одному ребенку подходит программа реабилитации, применяемая в конкретной клинике, а для другого она оказывается совершенно неэффективной. Некоторым родителям удается быстро найти «свою» клинику, благодаря этому они успешно реализуют реабилитационный потенциал ребенка. А другим семьям не так везет, и они теряют самое золотое для реабилитации время. Диану очень вовремя повезли в Измир, в Центр развития детей. В турецкой клинике она впервые начала ползать. Сначала с поддержкой специалиста, а сейчас и без помощи. А ведь прежде даже встать на четвереньки для ребенка было недостижимо. Там у нее впервые получилось держать тело в положении сидя. Или вот такая деталь: из-за спастической диплегии малышка все время прижимала руки к груди, а теперь она может держать руки свободно.

Эти изменения наступили уже после первой поездки в Измир, поэтому желание родителей продолжать реабилитацию именно там вполне оправданно. Кстати, очень важно, что у Дианы полностью сохранен интеллект, поэтому можно больше сил бросить на развитие двигательных функций.

- Там совсем дугой подход к лечению, - рассказывает мама Дианы Асель САДУОВА. - После реабилитации доктор, который работал с ребенком в клинике, продолжает вести его, отслеживает продолжение занятий дома, дает очень действенные рекомендации, если вдруг прогресс останавливается. Мы регулярно на связи, и чувствуется с той стороны настоящий, живой интерес, все это не ради отчетов, доктор переживает за своих пациентов. Мы были в Измире два раза и снова хотим ехать туда, чтобы наша Дианка смогла догнать сверстников. Мы понимаем, что это не быстро, но в Измире нам дали не просто надежду на успех, а уверенность в том, что в будущем наша дочь сможет ходить в обычную школу и радоваться жизни, как и все здоровые детки. Лечение в Турции, конечно, дорогое, на это нам помогают собирать средства в проекте «Жизнь на ладони». Но на дорогу мы собрать не сможем, поэтому снова обращаемся в проект «Нужные деньги», помогите нам оплатить дорогу в Измир. От этого зависит будущее Дианы.

У страдающих детским церебральным параличом изначально разный реабилитационный потенциал, что имеет большое значение в лечении. У Дианы Садуовой этот самый потенциал очень хороший. Клиника с наиболее подходящим лечением найдена - это вторая составляющая успеха. Остается последняя составляющая - средства на оплату реабилитации. Любое лечение за границей стоит больших денег, турецкие клиники - не исключение. Даже если деньги на оплату курса реабилитации есть, надо еще добраться до клиники. Дорога в дальние страны очень сильно бьет по карману.

Чтобы долететь до Измира и вернуться обратно, Садуовым нужно 575 000 тенге. Курс реабилитации начнется в марте. В эту клинику большая очередь, и если в марте не удастся поехать, потом трудно будет найти свободное окошко. А регулярность курсов очень важна, так как большие разрывы между ними грозят откатами назад. По словам врачей, до 5 лет у Дианы - самое «золотое время» для реабилитации, потом все навыки будут приобретаться и закрепляться медленнее и с большим трудом.

Доходы семьи, воспитывающей пятерых детей, складываются из зарплаты папы и государственных пособий. Папа Дианы работает машинистом бульдозера в КБРУ и получает в среднем 500 000 тенге в месяц. Пособие по многодетности составляло 75 000, а с января 2026 года увеличится до 86 673 тенге. Пособие Дианы по инвалидности с этого года будет около 162 000 тенге. Кроме Дианы, в семье есть три школьника и один ребенок ходит в садик.

Понятно, что самостоятельно многодетной семье не справиться. Помогите Диане стать здоровой, у нее есть все шансы!

Карта «Каспи» 4400 4303 6064 9625 - Асель С.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-96-42.

Курс должен состояться



Виталине нельзя пропустить этот курс реабилитации / Фото из архива Сары ЕЩАНОВОЙ



2-летняя Виталина ЕЩАНОВА из Костаная тоже третий раз принимает участие в нашем благотворительном проекте. И у нее тоже такой частый в последнее время диагноз ДЦП. К ДЦП прилагается спастический тетрапарез, а еще такие серьезные болезни, как органическое поражение головного мозга, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов.

Все это - следствие преждевременного появления на свет. Врачи сразу предупредили, что особых успехов от реабилитации такого ребенка ждать не приходится, а лечение может быть только симптоматическим и не избавит от болезней, записанных в медицинской карте малышки.

Да, надо признать, что Виталина никогда не будет здоровой, не сможет пойти в школу, играть с другими детьми во дворе и много еще чего не сможет делать хоть наполовину так хорошо, как здоровые дети. Но это не повод оставлять таких малышей без помощи.

Виталина проходила курсы реабилитации в Челябинске, получала врачебные консультации в Уфе, Астане, стоит на учете у невропатолога в Костанае.

Сейчас у Виталины очень часто случаются приступы эпилепсии. Купировать их не всегда удается, тогда малышку госпитализируют в реанимацию. И такое может случиться не один раз за месяц. Разумеется, каждый эпилептический приступ очень мучителен. Даже если снизить частоту приступов, это уже было бы хорошо, а лучше и вовсе избавиться от них. Пока же эти частые приступы не дают нормально проводить реабилитацию: бывает, что подходит срок ехать в клинику, но малышка едет в реанимацию.

Виталине подходит методика лечения, применяемая в МЦ «Дети индиго» (Челябинск). Даже за двухнедельный курс реабилитации удается добиться некоторых улучшений. Виталина уже может держать голову, наблюдать за людьми, научилась отличать чужих от близких, стала гулить, улыбаться. Ей удается разжимать кулачки и даже переворачиваться со спины на бок. Для мамы, переживающей за своего ребенка, даже эти маленькие победы - повод для радости. Если бы курсы реабилитации проходили с нужной регулярностью, положительных моментов было бы больше.

- Последний курс нам пришлось передвинуть, потому что Виталина опять попала в реанимацию, - сетует мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Теперь есть «окно» в феврале. И если не случится сильного приступа, надо ехать. Лечение подорожало, мы пытаемся собрать самостоятельно, но не получается, даже на двухнедельный курс. Поэтому вынуждены снова обратиться за помощью в «Нашу Газету». Пожалуйста, не пройдите мимо нашей просьбы и помогите собрать недостающие деньги, чтобы я смогла отвезти Виталину на реабилитацию!

Для оплаты полного 14-дневного курса не хватает 700 000 тенге. Даже если вся сумма не будет собрана, можно будет сократить количество процедур, но поездка все равно состоится. Виталине очень нужна ваша помощь!

Виталина - пятый ребенок многодетной матери-одиночки. Трое детей - школьники, еще один ходит в детсад.

Доходы семьи: пособие по многодетности с этого года - 86 673 тенге, пособие Виталины по инвалидности - 162 000 тенге. АСП ранее составляла 125 000 тенге, но в этом году Ещановы ее еще не получали, поэтому сумма измененной выплаты неизвестна.

Карта «Каспи» 4400 4302 1362 3520 - Конысбай Ещанов (дедушка Виталины).

Карта привязана к номеру телефона +7-747-373-90-44.

