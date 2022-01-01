У нас по улице Ленина в Тобыле теперь не ездит ни один автобус. Улица очень протяженная, здесь есть остановки и живет много людей. Раньше хотя бы один маршрут ходил, а сейчас и его убрали. Вернут ли нам автобус маршрута № 102 и когда?

Гость, пользователь сайта

От редакции

Напомним, что начале декабря в «НГ» обратились жители микрорайона Механизаторов: улиц Механизаторов, Целинной и района ПРП в Тобыле. Они пожаловались, что после ремонта улицы 40 лет Октября автобус № 102 продолжал ходить по временному маршруту, из-за чего приходилось идти до ближайшей остановки около километра. По словам жителей, раньше они могли доезжать автобусом до района «5-й магазин» и далее идти пешком, что значительно экономило время и силы. После ремонта дороги ожидали, что автобус вернется на прежнюю схему движения.

- С 13 декабря автобусный маршрут № 102 был возвращен на прежнее направление по улице 40 лет Октября, а маршрут № 101 также следует по утвержденной схеме по этой улице, - ответил тогда на наш запрос заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ.

Но вскоре после этого в «НГ» обратились уже жители улицы Ленина. И мы отправили новый запрос. В ответе ситуацию прокомментировал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района Денис ПЕТРУХНО:

- Утвержденная схема маршрута № 102 проходит по ул. 40 лет Октября. После завершения ремонтных работ на указанной улице маршрут был восстановлен. Запуск новых маршрутов или изменения схемы движения существующих на ул. Ленина не предусмотрены.