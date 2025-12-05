Интересует вопрос законности строительства в Костанае, вблизи адресов по ул. Каирбекова, 420/1 и 420/2. Обращался в управление ГАСК, откуда ответили, что 15 октября 2025 года ТОО «Sara-KZ» было выдано архитектурно-планировочное задание по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу г. Костанай, ул. Каирбекова, земельный участок № 420 «Б». Но ТОО «Sara-KZ» в управление уведомление о начале производства строительно-монтажных работ не направляло. Стройка незаконна?

Евгений САДЧИКОВ, Костанай

Комментарий

- В отношении ТОО «SaRa-KZ» была назначена внеплановая проверка по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями по адресу г. Костанай, ул. Каирбекова, земельный участок № 420 «Б» (далее - Объект).

Внеплановая проверка зарегистрирована в ГУ «Департамент Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области». Сроки проведения проверки: 05.12.2025 года - 11.12.2025 года, - ответила на запрос «НГ» главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции управления ГАСК Асем БИРМАГАМБЕТОВА. - По данному объекту имеется проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ. Технический надзор осуществляет ТОО «ЭкспертГрупп», авторский надзор - ТОО «SanMar-Проект». Проект реализуется в рамках утвержденного ПДП «Тепличный», который размещен в открытом доступе на сайте акимата города Костаная. Ответственность за подачу уведомления о начале производства строительно-монтажных работ несет заказчик объекта. В случае осуществления строительства без уведомления предусмотрена административная ответственность статьей 463 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Согласно приказу министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства» при осуществлении подготовительных работ на строительной площадке размещается вывеска с паспортом строительства, в котором отражаются информация о заказчиках, подрядчиках, авторах проекта, лицах, осуществляющих авторский надзор и технический надзор, сведения о производимых строительно-монтажных работах (в том числе о сроках начала и завершения строительства).

«НГ» уточнила у исполнителя, когда же заказчик объекта уведомил управление о начале строительства.

- 7 декабря 2025 года. Когда мы вышли на проверку, уведомление было, поэтому наказать ТОО мы уже не могли, - пояснила Бирмагамбетова.

Кстати, санкция указанной статьи Административного кодекса за отсутствие уведомлений предусматривает штрафы от 15 МРП для физических лиц, до 40 МРП для среднего и 150 МРП для крупного бизнеса.

Что касается обязательства размещать на площадке паспорт строительства, то оно есть. Но за отсутствие такового принудительные меры не предусмотрены. К сожалению. Если бы норма была более жесткая, меньше бы появлялось вопросов у населения по поводу «неопознанных» строек.