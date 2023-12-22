НашАфишка

Куда пойти с 18 по 24 декабря

Потехе - час! 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел. 90-10-29

20 декабря, 10.00.

21 декабря, 10.00

«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

 

20 декабря, 14.00.

21 декабря, 14.00

«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+

 

Областной казахский театр
драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел. 54-11-51

18 декабря, 18.30

«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы. Премьера

 

20-30 декабря,

10.00, 12.00,

14.00, 16.00

Жаңа жылдық ертеңгіліктері «Алладиның сиқырлы шамы», реж. Т. Жанботаев

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

22 декабря, 12.00.

24 декабря, 14.00.

30 декабря, 10.00

«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

В течение месяца

«Ұлтын оятқан тұлға» - выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи

«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

19 декабря,

18.30

«40 лет вдохновения» концерт оркестра русских народных инструментов. В программе: известные песни в исполнении солистов филармонии. Приглашенные гости: Александр и Лариса Асабины (г. Оренбург)

21 декабря,

16.00

Концерт камерного оркестра. В программе: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Руслана Пономарева, Алуа Мусапирова, Ольга Янкова. 10+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-28-23

20 декабря,

14.00

Новогодний сказочный шоу-мюзикл «Волшебство Гринча» от студии семейного праздника «Затея». Дети до двух лет - бесплатно, без предоставления отдельного места (у взрослого на руках с его билетом). Перенос представления с 14 декабря. Билеты действительны

Спортафишка 

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Актобе»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

22-23 декабря, 19.00