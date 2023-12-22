Первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что некорректно связывать рост цен в Казахстане с будущим увеличением ставки НДС, потому что КХ и сельские ТОО имеют льготы по этому налогу. Согласны ли вы с таким выводом? Да. Отечественные продукты питания из-за льгот должны быть дешевле импортных.

Да. Инфляция и так в Казахстане всегда разгоняется перед новым годом.

Нет. Львиная доля продуктов питания в магазинах Казахстана - импортного производства.

Нет. Рост ставки НДС ударит и по всем предпринимателям: и городским, и сельским.

