Куда пойти с 18 по 24 декабря
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел. 90-10-29
|
20 декабря, 10.00.
21 декабря, 10.00
|
«Снежная королева», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
|
20 декабря, 14.00.
21 декабря, 14.00
|
«Қар ханшайымы», Г. Х. Андерсен, сказка. Премьера. 5+
|
Областной казахский театр
ул. Тауелсиздик, 144,
тел. 54-11-51
|
18 декабря, 18.30
|
«Шокан», драма, реж. Б. Сұлтанғазы. Премьера
|
20-30 декабря,
10.00, 12.00,
14.00, 16.00
|
Жаңа жылдық ертеңгіліктері «Алладиның сиқырлы шамы», реж. Т. Жанботаев
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
|
22 декабря, 12.00.
24 декабря, 14.00.
30 декабря, 10.00
|
«Трусливый заяц», сказка + анимационное представление «Кутерьма на Новый год»
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
|
В течение месяца
|
«Ұлтын оятқан тұлға» - выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи
|
«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы
|
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
19 декабря,
18.30
|
«40 лет вдохновения» концерт оркестра русских народных инструментов. В программе: известные песни в исполнении солистов филармонии. Приглашенные гости: Александр и Лариса Асабины (г. Оренбург)
|
21 декабря,
16.00
|
Концерт камерного оркестра. В программе: группа DosStar, Анастасия Пикулева, Руслана Пономарева, Алуа Мусапирова, Ольга Янкова. 10+
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-28-23
|
20 декабря,
14.00
|
Новогодний сказочный шоу-мюзикл «Волшебство Гринча» от студии семейного праздника «Затея». Дети до двух лет - бесплатно, без предоставления отдельного места (у взрослого на руках с его билетом). Перенос представления с 14 декабря. Билеты действительны
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Актобе»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
22-23 декабря, 19.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.