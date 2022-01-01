По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 50 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 47;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 19 девочек и 30 мальчиков. Имена недели: Руслан, Арсений, Иса, Иракли, Матвей, Ростислав, Алихан, Тео, Султан, Алам, Даниил, Денис, Тэмиль, Айлин, Вера, Медина, Мирсаль, Полина, Алиса, Дунья, Ардана, Шамсия, Айлуна, Екатерина, Дарья, Мариям. Самому молодому папе - 21 год, маме - 17 лет. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 43 года;

- умерли 63 человека: 33 женщины и 30 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 890 вызовов, из них 1 246 - к детям;

- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 15 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 426 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 245 человек, 178 из них стали донорами, в том числе 22 жителя г. Рудного, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.