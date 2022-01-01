В 156-м туре удалось помочь обоим участникам

Чтобы удовлетворить обе заявки, требовалось собрать полмиллиона тенге. Но итоговая сумма превзошла все ожидания.

Каждый тенге не лишний



Курс ЛФК для Аяжан будет продлен / Фото из семейного архива



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная участвовала в прошлом, 155-м туре, и тогда не получилось собрать всю требуемую сумму. Деньги нужны для обеспечении длительных, лишь с небольшими перерывами, курсов ЛФК. Именно такая реабилитационная тактика помогла Аяжан, страдающей ДЦП, сделать первые шаги на специальных ходунках. Конечная цель - научиться ходить без них. Да, на это требуется много времени, возможно, не один год, но родители детей с ДЦП умеют ждать. А еще нужны массаж, занятия с логопедом, все для того, чтобы Аяжан в будущем смогла социализироваться. И все это необходимо оплачивать, что для многодетной семьи совсем не просто.

Поэтому при подведении итогов 155-го тура комиссия приняла решение продлить сбор средств в 156-м туре. Между турами для Аяжан еще поступили некоторые средства, и к началу этого тура оставалось собрать всего 100 000 тенге.

На карту мамы девочки поступил 41 взнос на общую сумму 227 186 тенге, еще 10 000 наличными принесла в редакцию читательница Оксана. Итого в ходе этого тура для Аяжан собрано 237 186 тенге.

- Спасибо всем людям, которые не остались равнодушными! - сказала мама девочки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Каждый помогающий пусть знает, что эта помощь не напрасна. Для Аяжан очень благотворны эти занятия ЛФК, деньги на которые собираем благодаря «Нашей Газете». Недавно мы были в гостях у родных и встретились с родственниками, с которыми давно не виделись. Они удивились, что наша дочка так изменилась, что уже ходит. Ведь даже родственники не верили, что такое возможно. Спасибо всем помогавшим за наши успехи.

Каждый «лишний» тенге для Аяжан не лишний - это возможность получить дополнительное занятие ЛФК или сеанс массажа, это маленький шажок к обретению движений.

Добро возвращается



На собранные средства Владимир сможет купить больше необходимых препаратов / Фото из семейного архива



56-летний костанаец, бывший начальник оперативно-спасательного отряда Владимир ГОРОХОВСКИЙ второй раз обращается за помощью в наш благотворительный проект. Деньги нужны на иммуноглобулин, очень необходимый препарат для человека, регулярно получающего химиотерапию.

Химиотерапия очень тяжело переносится, но это способ бороться с серьезной болезнью - множественной миеломой. Как и многие онкологические больные, Владимир вынужден покупать препараты за свои деньги, хоть по закону он может получать их бесплатно. Но в законе есть слабые места, которые позволяют интерпретировать его не в пользу пациентов. Приходится семье Гороховских выходить из положения, заказывая иммуноглобулин и другие лекарства в России. А там, как и у нас, цены не стоят на месте. И пока шел тур, иммуноглобулин успел подорожать, указанных в заявке 400 000 тенге могло не хватить. Впрочем, учитывая успешность сбора, это не стало катастрофой.

На банковскую карту Владимира Гороховского поступили взносы на общую сумму 876 980 тенге и еще 10 000 тенге наличными принесла в редакцию читательница Надежда. Итого - 886 980 тенге, которых с лихвой хватит на лекарства.

Пока хватит, а что будет потом? В облздраве Гороховскому пообещали, что в следующем году изыщут возможность обеспечивать его иммуноглобулином бесплатно. Будет ли так на самом деле, говорить пока рано. Но сейчас семья Гороховских счастлива, что на какой-то период муж и отец обеспечен препаратом.

- Мы от всего сердца выражаем искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв о сборе средств для Владимира Алексеевича! - поблагодарила его жена Ольга ГОРОХОВСКАЯ. - Ваше участие, помощь и добрые слова стали для нас огромной поддержкой в трудный момент. Благодаря вам он получил возможность продолжить необходимое лечение и бороться за свое здоровье. Мы глубоко тронуты вашей отзывчивостью, заботой и неравнодушием. Пусть ваше добро вернется к вам сторицей в виде крепкого здоровья, душевного тепла и радостных событий. С уважением и благодарностью, семья Гороховского Владимира Алексеевича.

Ольга Гороховская отметила, что не остались в стороне и бывшие коллеги мужа, которым и самим нелегко, а также волонтеры-поисковики, которые лучше многих понимают, насколько тяжел труд спасателей. Вот что написали ей волонтеры: «Лично с ним работать на поисках не довелось. В рамках обучения у нас были тренировочные спуски под воду, труд титанический. Водолазы не имеют званий - это гражданские. Не имеют льгот и выхода на пенсию, как другие сотрудники МЧС, хотя их сплоченности и дисциплине позавидуют многие. Не раз работали по утонувшим в звене с водолазами и спасателями, весь световой день от рассвета, меняя друг друга, осуществляют спуски. Между спусками отдыха нет, перезаправляются баллоны, ведется контроль работы водолаза, выполняющего задачу. Поднимаются на поверхность и просто падают на спину, несколько минут - и снова в строю. Спасибо, кто поддержал материально. Наверное, это самое малое, что мы можем сейчас сделать».

Второй раз Владимир Гороховский участвует в проекте «Нужные деньги» и второй раз сборы оказываются значительно выше заявленной суммы. Это говорит о том, что люди умеют ценить труд тех, кто спасает чужие жизни. Вероятно, это и есть закон бумеранга - добро возвращается.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 156-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);

- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);

- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

Фонд проекта «Нужные деньги», 156-й тур