Поводом для написания моего суждения в мою «Нашу Газету» послужила вышедшая в «Новой газете» статья Амиржана КОСАНОВА под названием «День Республики: Токаев в плену дилемм» - о противоречивой политике президента, находящегося между «ястребами» и «голубями». В ней уважаемый мной автор пишет:

- Страна в очередной раз отметила один из главных государственных праздников - День Республики. Пишу так, ибо власть (да и само общество) все еще не определились с праздничными статусами: 25 октября - День Республики и 16 декабря - День Независимости. В старом Казахстане акцент был сделан на вторую дату, чтобы в праздничном угаре люди не вспоминали желтоксан, датированный 17-18 декабря 1986 года (позже кровавый декабрь повторился 16 декабря 2011 года, расстрелом мирных жителей в Жанаозене). Хотя, по всей видимости, все идет к тому, что 25 октября станет самым главным государственным праздником, а дни 16 и 17 декабря приобретут иной, политически более минорный смысл, став днями памяти жертв трагических событий. Что ж, демократы давно говорили об этом.

Хочу продолжить его мысль в дальнейшем ракурсе. Как-то в одной из телепередач телеканала «Евразия» тележурналист выдал: «Историю должны писать историки, а не политики». Касым-Жомарт Токаев - политик, он поздравляет всех руководителей государств, приобретших независимость, с Днем Независимости, а в Казахстане на широкую ногу отмечается День Республики - 25 октября (не знаю, как будет отмечаться День Независимости). Во всяком случае, во всех городах и селах республики люди видели и слышали все символы независимого Казахстана (герб, флаг, гимн).

А как быть с историей Казахстана? Как быть с историей национально-освободительного движения в Казахстане против царского самодержавия (восстание под руководством Кенесары Қасымұлы, национально-освободительные восстания 1916 года)? Как трактовать политику КПСС в лице Н. Хрущева об отторжении северных территорий Казахстана? И наконец, протест народных масс в декабре 1986 года в Алматы и других городах. Это была история моей республики, и мы не имеем права вычеркнуть это из памяти народа.

Понятие «суверенитет» идет еще с Конституции СССР 1936 года, а понятие «республика» - еще с периода Древнего Рима. Так что уважаемым политикам надо воздержаться, когда речь идет об истории. Историю не надо переделывать и переписывать, а то у нас вошло в практику переписывать Конституцию с приходом каждого правителя. В бывшем СССР была «сталинская Конституция 1936 года», в 1977 году была принята брежневская Конституция развитого социализма, а не хрущевского коммунизма. В Казахстане Конституции 1993-го и 1995 года - назарбаевские. Наверняка мы станем свидетелями принятия еще новой Конституции. А между тем США живет по Конституции XVlll века (правда, с поправками). Так что воздержитесь от переносов исторических дат, связанных с историей моего народа!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь