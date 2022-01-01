Речь пойдет о коллективном труде - в каких формах он начал развиваться сто лет назад



Выработка гончарной посуды. 1930-е годы

XV съезд ВКПб в декабре 1927 года взял курс на коллективизацию сельского хозяйства в СССР - мелкотоварное, прежде всего крестьянское хозяйство запланировали переустроить путем добровольного объединения мелких частных хозяйств в крупные коллективные. На территории Кустанайской губернии, как и по всей стране, начали создаваться производственные объединения в форме простейших товариществ, сельхозартелей. Было даже несколько коммун. Но основная часть оформлялась в виде ТОЗов - товариществ по обработке земли.



Ходок одноконный

Одну из первых коммун организовали в Карасу. В нее вошли 36 семей, возглавил коммуну с названием «Веселый труд» Архип Прокопенко. Названия первым коллективным хозяйствам давали громкие и звучные, но жилось в них не сладко, поэтому многие быстро распадались. Внедрение сельскохозяйственных знаний приносило некоторые результаты, но они ослаблялись бедностью, неимением простейших машин «безлошадностью». Борьба за кусок хлеба не сходила с повестки дня.

Одним из больших препятствий для коллективизации был полукочевой образ жизни коренного населения. Переход на оседлость стал необходимым условием социалистической реконструкции сельского хозяйства. Деятельность Кустанайского окружного оседкома - землеустроительные, мелиоративные работы, строительство жилых домов, скотных дворов, снабжение оседавших хозяйств сельхозмашинами - началась в 1928 году. Несмотря на Ленинский кооперативный план, коллективизация сельского хозяйства была проведена форсированными темпами, с частыми перегибами административного нажима и без учета местных условий, что привело к голоду значительной массы населения и трагедии крестьянства.



Сани от артели им. Урицкого

Через 10 лет после Октября на земледельческое хозяйство приходилось 306 рублей, на скотоводческое - 121 рубль годового дохода. Всего в округе было кооперировано 22% крестьянских дворов. Имелось 114 тракторов, владельцами которых в основном были артели.

ТОЗы не обеспечивали такого развития коллективного хозяйства, как сельскохозяйственная артель. Они имели малую обеспеченность необходимым сельхозинвентарем, что не давало в полной мере производительно использовать землю. Поэтому по решению крайкома ВКПб от 31 июля 1936 года развернулась широкомасштабная деятельность по переводу ТОЗов на Устав сельскохозяйственной артели, завершившаяся в 1938 году как по всему Казахстану, так и в нашей области.



Кошева выездная

Вот как вспоминает о своей работе в артели участник колхозного строительства С. В. Вислогузов. В апреле 1927 года профсоюзная организация кустанайских батраков направила его, окончившего курсы трактористов, в с. Викторовка в ТОЗ с таким расчетом, чтобы организовать его на правах сельхозартели. В самом начале в артель вступило 5 семейств. В первую весну засеяли 60 га целинных земель, с которых собрали хороший урожай, большая доля которого была сдана государству. В процессе организации артели получили в кредитном товариществе деньги под урожай, на которые закупили три пары быков, 4 лошади, сенокосилку с граблями, лобогрейку, 4 брички и много другого необходимого инвентаря. Радостным событием после первого урожая стало внесение в кассу государства в погашение кредита за трактор сразу за 7 лет вперед. Помимо этого, для членов артели приобрели одежду, обувь, и артельный народ стал выглядеть против других крестьян намного лучше, что сыграло большую роль в пополнении его рядов. К следующей весне в артели уже было 49 семейств. В дальнейшем окрепшая артель решила построить себе мельницу, чтобы облегчить судьбу беднейшего населения близлежащих сел по размалыванию зерна на муку. Вислогузов, принимавший участие в строительстве мельницы, чуть было не погиб от рук кулаков в декабре 1928 года, засевших в засаде и обстрелявших его. Освоив трактор «Интернационал», он подготовил троих трактористов из членов артели, затем по распоряжению окружного комитета партии был направлен старшим слесарем в организуемый первый Казахстанский зерносовхоз в Федоровском районе. Считавшись одним из опытных механиков, он подготовил в Озерной МТС 80 трактористов из числа лучших членов артелей разных сел, а при работе в Садчиковской МТС - более 100 человек.



Стол детский. 1955 г.

Артели были разного направления.

Вот о чем повествуют архивные документы за 1937 год. На заседании президиума Кустанайского облисполкома рассматривали вопрос о развитии ковроткачества и художественной вышивки. Организованные артели по выработке ковров в Амангельдинском и Тургайском районах совершенно не имели средств. Решили просить Совнарком о выделении для этих артелей средств на капиталовложения по 15 тыс. руб. и для вышивного производства 20 тыс. руб. Всего на две артели - 60 тыс. руб.

В марте 1938 года артель Шернина заключила договор с Горкомхозом на паромную переправу через Тобол. Установили тарифы за провозимые грузы: с автомашины в 5 тонн плата 7 руб. 50 коп. из которых 6 руб. артели и 1 руб. 50 коп. - горкомхозу. За трактор платили 11 руб.; за велосипед - 50 коп.; крупный рогатый скот за 1 голову - 80 коп.; за 1 центнер груза - 40 коп.; за провоз 1 человека - 50 коп. Почта НКВД перевозилась бесплатно.



Стул детский. 1955 г.

В апреле 1940 года на заседании Кустанайского облисполкома рассматривали вопрос об организации новых производств товаров ширпотреба: разработки торфа в п. Васильевка Кустанайского района, в Федоровском и Тарановском районах, бутового камня грандиорита в п. Надеждинский Кустанайского района, соли на озере Жамелей Тарановского района, производства минеральной краски и керамической жароупорной посуды в Тарановском районе. Председатель облисполкома Миронов обязал председателей райсоветов Кустанайского, Тарановского, Федоровского, Карабалыкского и других районов оказать повседневную практическую помощь артелям промсоюза в организации работ, выделении помещений и рабсилы.

Действующая в Кустанае артель «1 Мая» специализировалась на индивидуальном и массовом пошиве одежды. В марте 1941 года горисполком предоставил артели место под строительство швейной мастерской по ул. Калинина, 55 (Алтынсарина).

Ассортимент продукции товаров ширпотреба по артели «1 Мая» на 2-й квартал уже военного 1941 года представлен так:

- индивидуальный пошив: пальто мужское, женское, детское; костюмы мужские, женские, детские; брюки, гимнастерки, платья шелковые, блузки, юбки,

- головные уборы - кепки, фуражки,

- стежка одеял; ремонт и реставрация; вышивка; ремонт трикотажа,

- в массовом пошиве действовал тот же ассортимент плюс спецодежда, халаты; белье - мужское, женское, детское, постельное.



Стол круглый. 1957 г.

В январе 1942 года власти Кустанайской области озаботились налаживанием производства мыла из местного сырья, используя вместо соды поташ из стеблей подсолнечника, и назначили ежемесячное задание артелям: «Кожхимик», г. Кустанай, - 10 тонн; «Труд кустаря» Мендыгаринского района - 300 кг; «Труд кожевника» Пресногорьковского района - 200 кг; «им. Чкалова» Семиозерного района - 200 кг. Председателей исполкомов Убаганского, Урицкого, Орджоникидзевского, Федоровского, Пешковского, Карабалыкского, Узункольского, Карасуского, Затобольского, Кустанайского и Джетыгаринского райсоветов обязали организовать производство мыла из местного сырья с расчетом полного обеспечения потребности районов за счет собственного производства.

В послевоенном 1946 году артель промкооперации «Красный кустарь» изготавливала шахматный комплект из березовой древесины, отполированный и покрытый лаком, по 63 рубля. В Кустанае действовали артели «Красный восток», «Красный пищевик», «Пимокат», «им. Амангельды Иманова» и другие.