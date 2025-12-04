Можно ли через «Нашу Газету» обратиться в полицию или в акимат и уточнить, кто и для чего устанавливает знаки во дворе? Это дом по адресу: ул. Алтынсарина, 131, магазин «Кайнар» (9-этажное здание, за остановкой «Зеленый рынок»).

Изначально житель нашего дома обращался в акимат, чтобы ограничили въезд во двор для машин, приезжающих на рынок за покупками. Ладно если бы парковались нормально, разметка расчерчена, но ставят так, что могли бы две спокойно встать, а на замечание жителей могут и послать нецензурно. Нам, жителям дома, приехав днем домой, поставить машину негде. Для чего реконструировали улицу Шевченко и расширили парковочные места для клиентов Зеленого рынка, если у нас во дворе ситуация изменилась не в лучшую сторону, а в худшую?







Ул. Алтынсарина, 131. После «помощи» полиции стало еще хуже / Фото автора письма

Теперь о главном: знаки «Стоянка запрещена» установили возле каждого подъезда. То есть мало того, что парковочных мест и так не хватает, так теперь у нас их количество уменьшилось, а «левые» машины как заезжали, так и заезжают. Более того теперь к нам во двор стали очень часто заходить сотрудники полиции и штрафовать собственников-жильцов, если машина стоит возле знака «Стоянка запрещена»! На каком основании эти знаки поставили?

Почему никто не видит знака «Движение запрещено», который запрещает въезд всех транспортных средств, кроме определенных категорий, таких, как скорая помощь, пожарная, жителей дома (что именно мы и просили), на въезде с улицы Алтынсарина во двор. Как стоит знак во двор дома по ул. Амангельды, 72 с улицы Дулатова (но там тоже многие не видят этот знак, да еще паркуются так, что невозможно заехать во двор).

Теперь вопрос, для чего или для кого нам поставили эти абсурдные, неуместные знаки в количестве трех штук?

Пока я беседовала с представителями полиции, заехали в наш двор несколько машин, сразу видно - «левые», но ни один к ним не подошел. Увидели мое водительском удостоверение, блондинка, решили развести? На первый раз сделали устное замечание.

Светлана ПОТЁМКИНА, Костанай