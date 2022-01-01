Куда пойти с 4 по 10 декабря
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
6 декабря,
12.00
«Праздник для всех», Ю. Семенова, музыкальное представление, 5+
6 декабря,
14.00
«Қош келдің мереке», Ю. Семенова, музыкальное представление
7 декабря,
12.00
«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
4 декабря,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
5 декабря,
18.30
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
6 декабря,
12.00
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
6 декабря,
17.00
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
7 декабря,
12.00
«Красная Шапочка», по мотивам сказки Ш. Перро. Премьера
7 декабря,
17.00
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
10 декабря,
18.30
«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Ұлтын оятқан тұлға», выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи
В течение месяца
«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
5 декабря,
18.30
Концерт, посвященный 100-летию Әбілахата Еспаева. В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, камерный хор, инструменталисты и солисты КГКП «Костанайская областная филармония им. Е. Умурзакова»
7 декабря,
19.00
Стендап-концерт Евгения Чебаткова. 16+
10 декабря,
18.30
Ән менен күй қазынам. Концерт
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
В течение месяца
«Живет повсюду красота» - выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова
«Орион»
ул. Текстильщиков, 9
тел. +7-705-884-05-28
4 декабря,
20.00
Стендап-концерт Павла Дедищева. Сбор в 19.30, начало в 20.00
