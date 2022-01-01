НашАфишка

Куда пойти с 4 по 10 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

6 декабря,

12.00

«Праздник для всех», Ю. Семенова, музыкальное представление, 5+

6 декабря,

14.00

«Қош келдің мереке», Ю. Семенова, музыкальное представление

 

7 декабря,

12.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

4 декабря,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

 

5 декабря,

18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

6 декабря,

12.00

«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка

6 декабря,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

7 декабря,

12.00

«Красная Шапочка», по мотивам сказки Ш. Перро. Премьера

7 декабря,

17.00

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

10 декабря,

18.30

«Наша Камшат», С. Офицерова, документально-драматическая композиция

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Ұлтын оятқан тұлға», выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи

В течение месяца

«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

5 декабря,

18.30

Концерт, посвященный 100-летию Әбілахата Еспаева. В программе: оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, камерный хор, инструменталисты и солисты КГКП «Костанайская областная филармония им. Е. Умурзакова»

 

7 декабря,

19.00

Стендап-концерт Евгения Чебаткова. 16+

10 декабря,

18.30

Ән менен күй қазынам. Концерт

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Живет повсюду красота» - выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9

тел. +7-705-884-05-28

4 декабря,

20.00

Стендап-концерт Павла Дедищева. Сбор в 19.30, начало в 20.00