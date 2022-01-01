Я пенсионер, проживаю в поселке Сарыколь вместе с 78-летней супругой. Начиная с 2015 года после того, как рядом с нашим домом на месте бывшего базара был вырыт котлован, наш участок регулярно затапливает. Вода, предположительно, талого или подземного происхождения ежегодно проникает во двор, в придомовые постройки и в жилые помещения. Я неоднократно обращался за помощью в сельский и районный акиматы, однако проблема до сих пор не решена. В 2020 году нам выделялись средства на частичный ремонт дома, а также проводились работы по засыпке погреба, однако затопление продолжается. Сейчас в доме постоянно стоит вода, от влаги пожелтели стены, а нам с женой приходится передвигаться по помещениям в сапогах. Из-за пережитого стресса я перенес инсульт. Почему топит наш дом и когда власти решат эту проблему?

Борис Федосов, п. Сарыколь

Комментарий:

На вопрос отвечает аким п. Сарыколь Сергей ГОРШЕНИН:

- Дом Бориса Федоровича еще 1957 года постройки. Он действительно неоднократно обращался к нам с просьбой об откачке воды. При этом отмечу, что за весь период его обращений подтопления жилых помещений дома не фиксировалось. Поэтому выделение финансовых средств из бюджета п. Сарыколь на указанные мероприятия не предусмотрено. Вода скапливалась только в погребе, расположенном внутри жилого дома. Оттуда она откачивалась насосом, однако данные меры оказались неэффективными, поскольку погреб заполнялся вновь. В этому году с согласия заявителя работниками акимата погреб был засыпан глиной.

Указанная низина (небольшая канава ориентировочным размером 25×5 м), расположенная внутри квартала проживания Федосова, образовалась задолго до приобретения им дома. Ранее на данной территории находились огороды жителей, которые со временем заболотились. Территория характеризуется высоким уровнем грунтовых вод, через квартал проходит естественная балка, заполняющаяся во время весенних и осенних осадков и принимающая сток с ул. Павших Борцов. В этом году по просьбе Бориса Федоровича канава была частично засыпана, а русло водоотводного арыка с ул. Павших Борцов перенаправлено на ул. Партизанская.

Для недопущения возможного подтопления дома Федосова акиматом п. Сарыколь ежегодно проводятся следующие мероприятия: вывоз снега со двора и с придомовой территории, очистка снега от стен дома, вскрытие придворовых труб по ул. Партизанская и трубы на пересечении ул. Партизанская и Абая, прочистка водосточного арыка от канавы до ул. Партизанская, периодическая откачка воды из канавы в районе домовладения заявителя, очистка арыков от двора заявителя до канавы. Заявителю ежегодно оказывается помощь в виде рабочей силы и строительных материалов (цемент, песок, глина, краска и др.).

Геологическое, гидрологическое и инженерное обследование участка для определения источника поступления воды не проводилось, так как бюджетом аппарата акима п. Сарыколь средства на эти цели не предусмотрены.

Дополнительные работы, помимо уже выполненных, не планируются, поскольку фактов подтопления жилого дома не установлено.