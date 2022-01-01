Сухой остаток. С 24 по 30 ноября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 57 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 79;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 57 новорожденных: 29 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Мирослава, Лилия, Диа, Агата, Айназым, Ынта, Даниял, Санжар, Алмаз, Шахназар, Игнат, Айбарыс, Савелий. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 45;
- умерли 77 человек: 38 женщин и 39 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 665 вызовов, из них 2 581 - к детям;
- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 36 человек, 21 человек доставлен в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 448 человек.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- выявлены 4 606 нарушений ПДД участниками дорожного движения, из них 1 921 нарушение - за выходные дни;
- сотрудники полиции задержали 28 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в том числе за выходные дни - 12 водителей.
