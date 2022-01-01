По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 57 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 79;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 29 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Мирослава, Лилия, Диа, Агата, Айназым, Ынта, Даниял, Санжар, Алмаз, Шахназар, Игнат, Айбарыс, Савелий. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 45;

- умерли 77 человек: 38 женщин и 39 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 665 вызовов, из них 2 581 - к детям;

- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 36 человек, 21 человек доставлен в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 448 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- выявлены 4 606 нарушений ПДД участниками дорожного движения, из них 1 921 нарушение - за выходные дни;

- сотрудники полиции задержали 28 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в том числе за выходные дни - 12 водителей.