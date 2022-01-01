Сухой остаток. С 10 по 16 ноября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 48 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 56;
- зарегистрированы 5 разводов;
- зарегистрированы 60 новорожденных: 29 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Настасья, Дарья Есения, Томирис, Милана, Жанали, Сункар, Ерсултан, Каис, Роман, Алау. Самому молодому папе - 23 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 45 лет;
- умерли 38 человек: 25 женщин и 13 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 798 вызовов, из них 3 015 - к детям;
- поступили 30 вызов на ДТП: в авариях пострадали 33 человека, 23 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 329 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 295 человек, 216 из них стали донорами, в том числе 38 жителей Рудного, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:
- выявлены 4 810 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 49 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- в медицинский вытрезвитель помещены 583 человека;
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 263 правонарушения.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.