По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 48 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 56;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 29 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Настасья, Дарья Есения, Томирис, Милана, Жанали, Сункар, Ерсултан, Каис, Роман, Алау. Самому молодому папе - 23 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 45 лет;

- умерли 38 человек: 25 женщин и 13 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 798 вызовов, из них 3 015 - к детям;

- поступили 30 вызов на ДТП: в авариях пострадали 33 человека, 23 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 329 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 295 человек, 216 из них стали донорами, в том числе 38 жителей Рудного, забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:

- выявлены 4 810 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 49 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 583 человека;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 263 правонарушения.