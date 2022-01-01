Недавно стало широко известно, что в Костанае индивидуальный предприниматель Айткужинов вел с марта 2024 строительство многоэтажного дома по адресу ул. Каирбекова, 60, не имея на него проектно-сметной документации и без осуществления технического и авторского надзора. Тот же застройщик возводит 9-этажный дом на земельном участке между городским отделом внутренних дел и частным домом по адресу ул. Тауелсиздик, 26. А насколько законно ведется это строительство? Есть ли на него ПСД, осуществляется ли там технадзор? Каким будет благоустройство, где будет располагаться парковка и хватит ли там места для покупателей всех квартир?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На запрос «НГ» ответили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Костанайской области:

- Согласно реестру уведомительного порядка электронного портала eLicense.kz, управлением выдан талон о начале производства строительно-монтажных работ за № KZ52REA00418003 13 сентября 2024 года по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями (1-я очередь) по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 79», заказчиком которого является Айткужинов Алмат Муратович. Проектно-сметная документация по указанному объекту прошла экспертизу с положительным заключением. Строительство ведется с сопровождением авторского надзора, которое осуществляет ТОО «Архитектурная студия «Дом» и технического надзора ТОО «ЭВМ надзор». Согласно нормам действующего законодательства, заказчиком проектно-сметная документация в управление не предоставляется, в связи с чем с вопросами по благоустройству территории, месторасположению детской площадки, парковки и их размеров необходимо обратиться непосредственно к заказчику объекта.

Вместе с тем сообщаем, что проведение анализа и оценки качества проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов относится к компетенции комплексной вневедомственной экспертизы.