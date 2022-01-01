Сознательные граждане выбрасывают отслужившие свое батарейки и современные лампы в специально предназначенные для этого оранжевые контейнеры. Но интересно, что происходит с этими «особенными» отходами дальше? Не оказываются ли потом все эти лампы и батарейки на общей свалке?

Николай, пользователь сайта

- Обслуживание указанных контейнеров реализует подрядная организация ТОО «ЭлектроТрансРеелто» (г. Караганда), - ответил на запрос «НГ» главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Асхат КАЗИН. - Люминисцентные лампы отправляются на демеркуризацию в филиал вышеуказанного ТОО в городе Экибастузе. Демеркуризация осуществляется на современном оборудовании термовакуумно-криогенным методом. Этот способ считается наиболее эффективным и безопасным из всех существующих. Утилизацию батареек производит также ТОО «ЭлектроТрансРеелто». LED-лампочки подвергаются переработке. Происходит дробление указанных лампочек на пластик и металлические цоколи. Данное сырье направляется для вторичного использования.

Асхат Казин добавил, что из областного бюджета в 2025 году на обслуживание оранжевых контейнеров выделено 13 406 400 тенге.