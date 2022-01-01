Куда пойти с 20 по 26 ноября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
|
22 ноября,
12.00
|
«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова
|
22 ноября,
14.00
|
«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова
|
23 ноября,
12.00
|
«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
|
Казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел. 54-11-51
|
25 ноября,
18.30
|
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
|
28 ноября,
18.30
|
«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма
|
Русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел. 54-78-34 (касса)
|
20 ноября,
18.30
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
|
21 ноября,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
22 ноября,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
22 ноября,
17.00
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
23 ноября,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
23 ноября,
17.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
26 ноября,
18.30
|
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
|
27 ноября,
18.30
|
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел. 50-20-32
|
21 ноября,
15.00
|
Открытие ретроспективной выставки 2025 «Лучше, чем гении»
|
В течение месяца
|
Выставка работ призеров и участников ежегодного конкурса «Жас толкын»
|
Филармония
мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
24 ноября,
20.00
|
Концерт Наркенже Серикбаевой. 5+
|
27 ноября,
18.30
|
Концерт «Встретимся у рояля». В программе: выступление ведущих артистов филармонии и квартета под управлением Светланы Рачинской
|
Библиотека
ул. Алтынсарина 111,
тел. 50-03-54
|
В течение месяца
|
Выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова «Живет повсюду красота»
|
«Орион»
ул. Текстильщиков, 9
тел. +7-705-884-05-28
|
25-26 ноября,
20.00
|
Концерт Глеба Самойлова. В программе песни группы «Агата Кристи». 16+
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
27 ноября,
18.00
|Концерт духового оркестра посвященный памяти руководителя Губенко Алексея Алексеевича
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.