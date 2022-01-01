НашАфишка

Куда пойти с 20 по 26 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

22 ноября,

12.00

«Сундучок со сказками», Н. Жанбекова

22 ноября,

14.00

«Ертегілер сандығы», Н. Жанбекова

23 ноября,

12.00

«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка

 

Казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел. 54-11-51

25 ноября,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

28 ноября,

18.30

«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма

Русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел. 54-78-34 (касса)

20 ноября,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

21 ноября,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

22 ноября,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

22 ноября,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия

23 ноября,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

23 ноября,

17.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

26 ноября,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

27 ноября,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

 

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел. 50-20-32

21 ноября,

15.00

Открытие ретроспективной выставки 2025 «Лучше, чем гении»

В течение месяца

Выставка работ призеров и участников ежегодного конкурса «Жас толкын»

Филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, 56, Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

24 ноября,

20.00

Концерт Наркенже Серикбаевой. 5+

 

27 ноября,

18.30

Концерт «Встретимся у рояля». В программе: выступление ведущих артистов филармонии и квартета под управлением Светланы Рачинской

Библиотека
им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел. 50-03-54

В течение месяца

Выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова «Живет повсюду красота»

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9

тел. +7-705-884-05-28

25-26 ноября,

20.00

Концерт Глеба Самойлова. В программе песни группы «Агата Кристи». 16+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

27 ноября,

18.00

  Концерт духового оркестра посвященный памяти руководителя Губенко Алексея Алексеевича