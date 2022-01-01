Услышав выступление министра внутренних дел РК о том, что он предлагает запретить продажу алкоголя в магазинах, супермаркетах, а также через Интернет, я была в шоке. Неужели ставленники президента специально работают на подрыв экономической безопасности нашей страны?

Посудите сами: сначала ограничили торговлю спиртным во времени (с 9.00 до 21.00), затем запретили продавать алкоголь в магазинах дешевле 1 500 тенге за литр, и вот в августе 2020 года вступили в силу новые правила: алкоголь продавать только по предъявлению удостоверению личности, даже 90-летнему старику. Тогда депутат мажилиса Парламента РК Иван Клименко сказал так: «Эти меры призваны уменьшить потребление алкоголя...»

На что я написала в «НГ» от 20 августа 2020 года: «Я вас умоляю, те, кто пил и пьет, давным давно заложили, пропили, утеряли свои документы и последние лет десять в магазин за спиртным не ходят...».

Куда пошли все страждующие без документов? Я думаю, уважаемый министр МВД, вы прекрасно знаете: пошли они к торговцам на дому. А вы сейчас вновь предлагаете запретить торговлю спиртным в магазинах, супермаркетах и онлайн. С последним я соглашусь - онлайн-торговлю спиртным нужно запретить. Но магазины у дома и супермаркеты не нужно трогать, так как тот, кто с трудом соберет на бутылку водки, не поедет в алкомаркет, а зайдет в ближайший подъезд и отоварится у торговца на дому. Торговля алкоголем на дому процветает уже давно, об этом прекрасно осведомлены ваши подчиненные. Я думаю, вы об этом тоже знаете.

Я давно поднимаю эту тему - о торговле алкоголем на дому. Вот и в августе 2020 года, после моего письма в газету, ко мне приехала целая делегация борцов с этим злом. Об этом я писала в номере «НГ» от 10 сентября 2020 года. Был там и заместитель начальника районного отдела полиции. На прощание я тогда сказала: «Я дала вам все данные: кто торгует, кто крышует торговлю на дому. Теперь осталась ваша работа, принимайте меры!» Но, увы, меры никто и не собирался принимать. Я думаю, что вашим подчиненным, скорее всего, выгоден такой расклад. А вы своим предложением даете им и торговцам алкоголем на дому еще и карты в руки.

Бюджет страны еще больше оскудеет, а инфляция вырастет еще сильнее, как и сказал политолог Газиз Абишев

Анна КУДРЯШОВА, с. Смирновка, Карабалыкский р-н