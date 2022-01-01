По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 51 пара. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 61 год;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 29 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Зарина, Василиса, Сайлина, Таисия, Малика, Фатима, Мухаммед Эли, Эмир, Павел, Таймас, Арсений, Иса, Мирон, Айбат, Арлан, Максим, Матвей. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 43;

- умерли 56 человек: 29 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 716 вызовов, из них 1 263 - к детям;

- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 19 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 285 человек.

По информации ДП Костанайской области:

- за неделю полицейские выявили 4 532 нарушения ПДД участниками дорожного движения, в том числе задержали 41 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- за 7 дней в медицинский вытрезвитель помещены 619 человек;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 305 правонарушений.