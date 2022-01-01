Куда пойти с 30 октября по 5 ноября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
30 октября,
18.30
«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
31 октября,
16.00
«Өзбекәлі», Ж. Құсайынов, драма. 16+
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
30 октября,
18.30
«Невольница», А. Островский, комедия
31 октября,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
1 ноября,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
2 ноября,
15.00
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Жүрегімдегі Қазақстан!» - выставка оригинальных детских работ
В течение месяца
«Искусство портрета» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
1 ноября,
19.00
Большой сольный концерт RaiM
2 ноября,
19.00
Шоу «Иллюзия обмана» - интерактивный концерт двух лучших иллюзионистов Казахстана, обладателей премий Мерлина, а также резидентов Всемирной ассоциации магических искусств (FISM) Alex Majestic, Мадияра Алмаса. 5+
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
30 октября,
19.00
Группа «Своя компания» и Gala quartet. В программе: песни Михаила Круга, Александра Новикова, Елены Ваенги, Александра Розенбаума. 16+
2 ноября,
12.00, 15.00
Цирк «Хакеры арены»
«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. 7-705-884-05-28
2 ноября,
19.00
Концерт Торегали Тореали в рамках авторского тура. 6+
