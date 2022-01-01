НашАфишка

Куда пойти с 30 октября по 5 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

30 октября,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

31 октября,

16.00

«Өзбекәлі», Ж. Құсайынов, драма. 16+

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

30 октября,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

31 октября,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

1 ноября,

17.00

2 ноября,

15.00

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Жүрегімдегі Қазақстан!» - выставка оригинальных детских работ

В течение месяца

«Искусство портрета» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

1 ноября,

19.00

Большой сольный концерт RaiM

2 ноября,

19.00

Шоу «Иллюзия обмана» - интерактивный концерт двух лучших иллюзионистов Казахстана, обладателей премий Мерлина, а также резидентов Всемирной ассоциации магических искусств (FISM) Alex Majestic, Мадияра Алмаса. 5+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

30 октября,

19.00

Группа «Своя компания» и Gala quartet. В программе: песни Михаила Круга, Александра Новикова, Елены Ваенги, Александра Розенбаума. 16+

 

2 ноября,

12.00, 15.00

Цирк «Хакеры арены»

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. 7-705-884-05-28

2 ноября,

19.00

Концерт Торегали Тореали в рамках авторского тура. 6+