Очень растрогала публикация моего письма «О топониме Красный Партизан» (№ 38 (1225) от 18.09.2025 г.). Извините за почерк, из-за которого неправильно прочитано название города Камень на Оби - не Канск, а Камень. В 1919 году оттуда в Кустанай вернулся Петр Петрович Чесноков, эвакуированный колчаковцами вместе с документами Кустанайского филиала Сибирского банка. Он работал кассиром этого банка в Кустанае.

Дальше о топониме Корейский поселок. В поселке Красный Партизан жило много корейцев, председателем Притобольского колхоза работал кореец, вот молва и сделала поселок Корейским. Уверена, что топоним неофициальный, и по сей день его помнят, и он всплывает и в публикациях, и в радиопередачах. Помню, что в начале 50-х годов ХХ века многие корейцы болели трахомой и даже слепли.

В других местах грузы для строительства Соколовско-Сарбайского комбината и города Рудного изначально шли из Костаная проселочной дорогой, зимой и летом через Квасовку (Ждановку), Князевку (Кировку), Васильевку. Ни железной дороги, ни шоссейки в 50-х годах не было. Их построили в 60-х годах. В 70-е проложили грейдерную дорогу через Ждановку и Кировку к Васильевке. Почему Князевка и Квасовка? Там были заимки Князева и Квасова, то есть топонимы связаны с хозяйственными реформами.

Из Кировки в 60-е годы к рудненскому шоссе вела проселочная дорога, на этом пути располагалась низина, называемая Кизлаши, там росли щавель и клубника. Что означает это слово, не знаю, хотя интересно.

От топонимов времен коллективизации прижился один - Ударник.

Очень благодарна за внимание к теме.

Л. ГУБСКАЯ, Костанай