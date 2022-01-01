Поводом для этого письма послужил отказ моей районки от печатания двух заметок. И это отказ общественному корреспонденту районной газеты «Әулиекөл» (кстати, я был общественным корреспондентом Тургайской областной газеты «Коммунизм нұры» еще во времена Советского Союза). Свой отказ редакция газеты мотивирует тем, что поступило указание сверху: то ли от акимата района, то ли от приехавших из областного центра гостей-контролеров, которые указали нашим корреспондентам писать статьи и заметки самим, а не брать их со стороны (от таких, как я, лже-корреспондентов).

Так или иначе, мои заметки получили от ворот поворот. При том факте, что в штате редакции всего трое, а учредителю ТОО «Костанай медиа», видимо, нет никакого дела до районки.

Чтобы мой голос не остался гласом вопиющего в пустыне, я и обращаюсь в «Нашу Газету». Я могу обратиться и в «Жас Алаш», и в газету «Время», но думаю начать с вас! Краткая суть моих двух статей следующая. В первой я поднимаю проблему издержек мусульманской религии в сложившихся национальных (казахских) традициях и обычаях (статья на казахском языке). И вторая - о формальном отношении к понятию «субботники» в формате республиканской кампании «Таза Қазакстан». Я так и не понял, в чем крамола или преступность сего деяния?

В районной газете «Әулиекөл» на сегодня всего 330 подписчиков (а в трудных 90-х годах прошлого века это число достигало до 4 тысяч). В то время в районе был местный канал телевидения, вела его моя коллега по перу Алла Леонидовна Гришукевич (сейчас она на заслуженном отдыхе). Она вела репортажи с мест, сел района. В самой редакции работало до 20 человек, работала и типография. А между тем в эти годы мы не видели «цвета» тенге, получали бартером за подписку. Подписчиков собирали по крохам, пешком доходя до них в Аулиеколе и на попутном транспорте до сел района. И это было в период кризиса и дефицита местного бюджета.

А сегодня?! Мы живем во время неплохого бюджета, в условиях Нового справедливого Казахстана! И парадоксально получается: отдали редакцию частному предпринимателю, всего в редакции работают три единицы! Был я общественным корреспондентом, и по указанию сверху мои статьи, неугодные стоящим у власти, запрещают печатать! Как это вам нравится, пишущая братия?!

При все этом я не прошу и не буду просить какой-то тарифной ставки. Просто газета (любимая) была и остается частью моей жизни. И в ней я вижу свое участие в общественной жизни.

А философия моей жизни такова: единство и борьба противоположностей - это есть ни что иное, как движение общества вперед!

И еще: в бытность редактора газеты «Әулиекөл» Асемхана Есмагамбетова, критикуя свою газету, сгоряча сказал, что не буду подписчиком издания. На что он мне ответил: «Оттого что вы не подпишитесь на районную газету, у меня подписчиков не убавится!» Вот так-то, число подписчиков дошло от 4 тысяч до 330!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь

От редакции

Предлагаем редакции газеты «Әулиекөл» и ее учредителю прокомментировать ситуацию, описанную в этом письме.