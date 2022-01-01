После ремонта дороги на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя в Костанае начали греметь крышки на люках (колодцах). Это было в начале июля. Тогда же я обращалась в службу iKomek. Они сообщили, что направили мою заявку в соответствующую организацию. В течение двух недель сотрудники ГКП «Костанай-Су» подложили под свои люки резину. Прислали для отчета видео. Но остались еще чьи-то люки, которые гремят под колесами четвертый месяц. Звонила в отдел ЖКХ, в КТЭК, а результата нет. Так кто должен это исправить?

Руководитель отдла ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Азмат БЕГАЛИН сообщил в ответе на запрос «НГ», что люки, расположенные на пересечении улиц Баймагамбетова и Гоголя, находятся на балансе ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК».

- Отделом ЖКХ дано поручение подведомственным организациям для устранения, - коротко написал Бегалин.





