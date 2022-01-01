Как реки и озера Костанайской области кормили местное население в разные годы 20-го века



Зимняя рыбалка на Тоболе возле Кустаная. Февраль 1967 г.



Архивные источники информируют, что в 1895 году, кроме скотоводства и земледелия, в Тургайской области, образованной в 1868 году (наш Кустанайский уезд был в ее составе) существовали и другие виды сельского и городского хозяйства, заслуживающие внимания: рыболовство, охота, соляной, извозный, кустарный и ремесленный промыслы. Поинтересуемся рыболовством.

В документах за 1914 год содержатся сведения, что население не особо увлекалось тогда охотой и звероловством. В среде зажиточных казахов это занятие «служит скорее традиционным развлечением, нежели промыслом». Всего в 1914 году в уезде было, так говорили тогда, «упромышленно» 50 волков, 450 хорьков, 20 лисиц, 575 зайцев, 402 горностая, 110 тетеревов, 442 гуся, 524 утки, 40 штук белой и 225 - серой куропатки, 10 стрепетов. Садоводством и пчеловодством тогда не занимались вовсе, а рыбы в уезде поймали лишь 898 пудов. Некоторые горожане брали в аренду озера в Мендыгаринской и Убаганской волостях. В основном же рыболовство как среди кочевого, так и среди оседлого населения «находится в зачаточном состоянии, рыбачит кто где хочет и чем хочет».



Зимняя рыбалка на Тоболе возле Кустаная. Февраль 1967 г.

В 1920 году торговля на базаре осуществлялась на основании распоряжения продовольственного комитета. Крестьянину-производителю для свободной продажи на базаре разрешалось провозить в ограниченных количествах следующие продукты: печеный хлеб, мясо не более одной туши, ненормированные: масло, творог, молоко, дичь, битую птицу, поросят, рыбу, яйца и овощи, табак местного производства. Все указанное могли продавать лишь непосредственно потребителю, но не спекулянтам-скупщикам. Продукты, не означенные в приказе, подлежали реквизиции.

Вот что вспоминает родственница кустанайских купцов Кияткиных Фроловна: когда Павел Петрович Кияткин узнавал, что будут священники с визитом, то быстро вскачь на жеребце привозил с базара толстых карасей, которых и жарили на сковороде в топленом масле с белыми сухарями. Угощать умели и знали толк в этом. Сами Кияткины рыбу не любили, а конину в пищу употреблять в доме вообще было запрещено.



Зимняя рыбалка на Тоболе возле Кустаная. Февраль 1967 г.

А вот что рассказывают документы о рыбных заготовках с августа 1921 года по январь 1922 года. На территории Кустанайской губернии очень много рыбных угодий - рек, озер - особенно в Боровском, Урицком и Тургайском районах. Бывшим Кустанайским райпродкомом в начале 1921 года были организованы две рыболовных артели, за зимний период давшие 1 500 пудов рыбы. Когда артели сняли с пайка, заготовка упала и артели распались. В связи с этим было ликвидировано и рыбное отделение, на которое были возложены рыбные заготовки по Кустанайской губернии.

Водное пространство губернии, где водилась рыба, представлялось так:

- Кустанайский район: реки Тобол, Убаган, озеро Господское;

- Боровской район: реки Тобол, Уй, озера Тениз, Алакула;

- Федоровский район: реки Уй, Аят, озера Башарэ, Урочище Кайрат;

- Семиозерный район: реки Убаган, Караир, Ашебуй, Терект, озеро Караир;

- Денисовский район: реки Тобол, Джинкуар, Котюбок, Черендвинсай, Тез-Булак-Сан;

- Адамовский район: реки Куман, Джилкуар, Суждук, Жаллы;

- Всесвятский район: озера Тютюгур, Кайбагор;

- Тургайский район: река Тургай, 3 рыбных озера.

В том же 1921 году снова организовали рыбное отделение при Кустанайском губпродкоме. В газете было объявлено о передаче в эксплуатацию на договорных началах как артелям, так и частным лицам рыбных озер и рек губернии. С несколькими организациями и артелями были заключены договоры. Эти «неудачные» договоры дали большой простор для браконьеров и злоупотреблений. В дальнейшем губпродком установил твердый арендный процент продукта на основании данных улова предыдущих лет.

Особо остро стоял вопрос с рыболовными снастями, которых не было в распоряжении как губпродкома, так и населения. Заготовка снастей хозспособом не была налажена, лен-олгунец в Кустанайской губернии не вырастал из-за почвы. Отсутствие рыболовных снастей заставило руководство озаботится о приобретении таковых в Нижегородской губернии посредством товарообмена. Тогда руководство надеялось поставить рыбное дело на должную высоту.



На летней рыбалке. 1968 г.

17 декабря 1930 года по всей республике окружное деление было заменено районным. В 1932-м районы, входившие в Кустанайский округ, были переданы в Актюбинскую область. Процесс коллективизации сельского хозяйства форсированными темпами развернулся во всем регионе. Актюбинский обком принимал отчаянные попытки по хозяйственному укреплению Тургайского, Батпакаринского, Иргизского, Джетыгаринского, Адамовского районов в части помощи, заключавшейся в завозе хлеба, так как в этих районах размеры голода были особенно ужасающими.

Вот о чем писал в докладной записке народный комиссар здравоохранения КАССР С. Д. Асфендияров первому секретарю крайкома ВКПб Л. И. Мирзояну по вопросу устройства голодающих в Актюбинской области 13 октября 1933 года. Область нуждалась в продпомощи не менее чем на 25 000 хозяйств. Продресурсов для откочевников не хватало. Директивы обкома, касающиеся подготовительных работ по оседанию кочевого и полукочевого населения, сводились к стягиванию населения к будущим точкам оседания, максимально приближенным к рыболовным зонам. Выявляли все местные ресурсы, которые, к сожалению, были крайне мизерны. Приняли меры к выявлению и охране кумарчика (реально можно рассчитывать на Тургайский и Уильский районы). Это растение с узкими жесткими, после цветения колючими листьями, в состав которых входят белки, жиры и углеводы. Шло на корм скоту: овцам, верблюдам. Семена кумарчика перемалывали в муку и пекли бедняцкие лепешки. В народе его называли «киргизское пшено». Что касалось рыбной ловли, то кредитов на покупку рыболовецких сетей до сих пор не было.



На летней рыбалке. 1968 г.

После образования Кустанайской области 19 февраля 1938 года облисполком организовал в Кустанае базу Рыбсбыта и утвердил план завоза рыботоваров на 1938 год в сумме 7 млн рублей.

В целях развития рыбного хозяйства и улучшения снабжения населения рыбой облисполком решил организовать в 1940 году на базе местных водоемов госрыбзавод системы Наркомрыбпрома Каз. ССР с размещением завода в райцентре Семиозерного района. За рыбзаводом для производства лова рыбы закрепили водоемы Тургайского, Амангельдинского, Семиозерного, Карасуского, Урицкого и Мендыгаринского районов с организацией 3 приемных пунктов рыбзавода - в Тургайском, Амангельдинском и Карасуском районах. Установили объем годового улова рыбы сырца - 5 000 центнеров с реализацией через облторготдел. Казнаркомрыбпром обязали наделить Кустанайский рыбзавод оборотными средствами в размере 150,0 тыс. рублей и выделить рыболовные снаряжения. Семиозерный райисполком обязывался предоставить временное производственное помещение для вновь организуемого рыбного завода.

Далее из документов от 12 октября 1942 года известно, что Кустанайский облисполком организовал «Рыбхоз» при облпотребсоюзе как самостоятельную хозрасчетную организацию по улову рыбы с количеством рабочих 100 человек. Установил план улова для «Рыбхоза» до конца 1942 года - 60 тонн. Райисполкомы комплектовали рыболовецкие бригады.

С началом освоения целинных земель Совет Министров Каз. ССР постановлением от 9 апреля 1954 года в целях привлечения дополнительных продовольственных ресурсов для общественного питания прибывающих специалистов сельского хозяйства обязал Министерство сельского хозяйства, Министерство совхозов, Казпотребсоюз и облисполкомы организовать специальные группы людей в совхозах, райпотребсоюзах и артелях промысловой кооперации по отстрелу дичи и по улову рыбы.

С февраля 1955 года начал действовать оргкомитет общества охотников и рыболовов.

11 сентября 1967 года, в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю, горисполком Кустаная, проявляя заботу о загородном отдыхе трудящихся, обязал руководителей организаций обеспечить открытие двухдневных домов отдыха, домов рыбака и охотника с 1 ноября 1967 года.

По некоторым сведениям, которые разнятся, сейчас в нашей области действуют 12 рыболовных хозяйств и осетровая ферма в Тобыле. Отдел рыбного и охотничьего хозяйства является структурным подразделением ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природоиспользования акимата Костанайской области».