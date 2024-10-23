Суд присяжных могут наделить правом досрочно освобождать осужденных в Казахстане. Законопроект с поправками готовят депутаты мажилиса. Вы поддержите такое предложение? Да. Это поможет снизить число случаев коррупции и необоснованных решений.

Скорее да. Простые люди не оторваны от реальности и объективно оценивают опасность.

Скорее нет. Собирать разных людей в присяжные и платить им зарплату - затратно.

Нет. Не думаю, что люди с улицы справятся лучше, чем профессиональные судьи.

