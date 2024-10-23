Куда пойти с 23 по 29 октября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
26 октября,
12.00
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
26 октября,
18.00
«MEN…», Н. Сабашвили, драма. 6+
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
24 октября,
18.30
«Ай тұтылған түн», М. Карим, трагедия, 18+
26 октября,
17.00
«Күзгі романс», С. Асылханұлы, драма
28 октября,
18.30
«Караш-Караш», М. Ауэзов, драма
30 октября,
18.30
|«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
31 октября,
16.00
«Өзбекәлі», Ж. Құсайынов, драма. 16+
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
23, 24 октября,
18.30
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
26 октября,
12.00
«Рыжий Тоша», В. Бусаренко, сказка
26 октября,
17.00
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
30 октября,
18.30
«Невольница», А. Островский, комедия
31 октября,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Жүрегімдегі Қазақстан!» - выставка оригинальных детских работ
В течение месяца
«Искусство портрета» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
24 октября,
19.00
«Лебединое озеро». Гастроли московской труппы «Классический русский балет». 6+
30 октября,
19.00
Группа «Своя компания» и Gala quartet. В программе: песни Михаила Круга, Александра Новикова, Елены Ваенги, Александра Розенбаума. 16+
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
В течение месяца
«Огонь, мерцающий в сосуде» - выставка работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки
Спортафишка
Что
Где
Когда
ММА. RSFC 4. Багдат Жубаныш (Казахстан) vs Нован Коунанг (Бали, Индонезия)
|
Костанай, СРК «Костанай»
26 октября, 18.00
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Номад»
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
23-24 октября, 19.00
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Кайрат»
Рудный, СК «Аят-Арена»
24 октября, 19.00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Астана»
Костанай, СРК «Костанай»
26 октября, 17.00
Материалы номера
