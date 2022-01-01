По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 32 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 53 года, невесте - 52;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 29 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Асия, Жулдызай, Дамели, Злата, Мелисса, Нурлан, Адам, Ратмир, Жан, Аль-Асад, Савелий, Кирилл, Ернат, Аран, Хантемир, Демир. Самому молодому папе - 22 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 43 года;

- умерли 74 человека: 38 женщин и 36 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 659 вызовов, из них 1 238 - к детям. В том числе по поводу травм и несчастных случаев - 522;

- поступили 26 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 30 человек, 20 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 219 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 307 человек, 234 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 54 жителей с. Карасу и 29 жителей г. Тобыла.