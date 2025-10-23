В те плохие времена, когда были только домоуправления вместо новых названий всяких организаций, управляющих домами, не было парковочных площадок для транспорта жильцов. Да и транспорта в те времена не было. И проблем не было.

Помню, в домоуправлениях были мастерские, где производили ремонт задвижек, протирку «щечек», да не буду перечислять всего, что было. Склады, ремонт подъездов. Удивляешься, что задвижка не держит, протрите «щечки» и набейте сальник, задвижка прослужит несколько лет. Также и вентиль - заменить клапан, а не тратить деньги на новую задвижку.

Интересно, пытаются поменять названия: то ОСИ, то ПКСК, то КСК. Нужно не названия менять, а руководство на толковое. Правда, не всех, а выборочно, но не буду отвлекаться.

Хотелось бы написать или подсказать о парковках. Почти у всех жителей домов и при каждой организации они построены. В основном жизнь стала лучше, правда, не для всех, а для избранных, и появился у жителей транспорт, который надо ставить на парковки, появились видеокамеры, то есть охрана, отпала необходимость в гаражах, которые находятся на отшибе.

На парковке, которые находятся рядом с детскими площадками у магазина «Рахат», там же рядом и ящики под мусор. Одна белая машина, по виду нестарая, стоит около пяти лет без номеров, все 4 баллона прогнили до дисков. Что хотел хозяин этого транспорта? Чтобы увезла мусорка? Пока проверят ее, а он, видимо, в Германии давно.

Второе авто красного цвета стоит напротив белой, но с номерами КZ294 КХА/10, тоже нет хозяина пять лет. Никто не знает, где хозяин.

Это только на нашей стоянке, не говоря о том, что чужие автомобили стоят на парковке. Даже иногда ставят временами грузовые длинномеры, отдыхают дальнобойщики.

И это проблема на всех стоянках, где можно оставить машину не только на ночь, но и на годы. Ведь можно же навести порядок, не только за нарушение ПДД, но и за утильсырье оштрафовать нарушителя. Так можно пополнить бюджет города. Работа депутатам, подумать руководству, кому заняться этой работой: автоЦОН, ГАИ, полиция, налоговая. Да что вас, руководителей города, учить будет 97-летний дед.

Ведь есть хороший пример. В ОСИ на улице Баймагамбетова на въезде стоит шлагбаум, поучитесь у председателя. Там такого бардака нет.

Просьба к акиму города: заставьте поставить указатели «Парковка для машин таких-то домов», потому что нам, рядовым жителям, этот вопрос с председателями не решить. И заставить хозяев какую-то сумму платить ОСИ и ПКСК, пусть убирают мусор на детской площадке и возле домов, не говоря о ремонте подъездов. Организовать шлагбаум или рекламу при въезде «Только для жителей этих домов», при нарушении - штраф. Мало не покажется, вот вам и пополнение бюджета.

Леонид ДЯЧКОВ, пенсионер, Костанай