В 155-м туре помогаем двум детям из многодетных семей

Чтобы удовлетворить обе заявки участников благотворительного проекта «Нужные деньги», необходимо собрать ровно 1 миллион тенге.

Продолжить прогресс



У Аяжан большие успехи, ей нужно продолжать ЛФК / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная пять раз становилась участницей проекта «Нужные деньги», последний раз - в 151-м туре. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. Это состояние - следствие задержки внутриутробного развития и преждевременного появления на свет. Сразу после рождения у малышки диагностировали врожденную пневмонию, церебральную ишемию и еще несколько серьезных диагнозов. Только спустя месяц Аяжан выписали из больницы, но борьба за ее здоровье на этом не закончилась. После того как в возрасте 1 год и 3 месяца окончательно был поставлен диагноз ДЦП, родители получили от докторов рекомендации, которые включали регулярные реабилитационные курсы.

Поскольку многодетной семье нелегко возить дочь на реабилитацию за пределы страны, курсы Аяжан получала в Костанае и в Астане. К моменту первого участия в нашем благотворительном проекте, когда девочке было 4 года, она не умела ни переворачиваться, ни ползать, ни сидеть. Прием пищи тоже был затруднен. Она ограниченно понимала обращенную речь и могла произносить только пять простых слов.

Тем не менее врачи довольно неплохо оценивают реабилитационный потенциал Аяжан, за те три года, что она участвовала в «Нужных деньгах», есть определенные успехи, но появились они лишь недавно и только благодаря тому, что хороший реабилитолог дал правильные рекомендации. Совет состоял в том, что вместо не дающих особого результата поездок на курсы реабилитации, нужно обеспечить девочке постоянные занятия ЛФК курсами по 5-6 месяцев. Потом делать небольшой перерыв и снова полгода ЛФК. После того как наши читатели в 145-м туре собрали для Аяжан сумму на оплату длительного курса ЛФК, у ребенка начался настоящий прогресс.

Все, чего удалось добиться с помощью реабилитаций в Астане и Костанае, - это умение сидеть с поддержкой спины, прямо скажем, немного за два года упорного труда. А после полугода занятий ЛФК с костанайским специалистом Аяжан уже смогла ходить с ходунками. Более того, девочка чувствует большую радость от передвижения и стремится ходить больше, хоть и дается ей это с определенным трудом. Но лед тронулся, и теперь задача - сначала научиться уверенно ходить с ходунками, а в идеале и вовсе отказаться от этого приспособления.

- Мы не останавливаемся, продолжаем делать ЛФК, логопедический массаж, - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Сейчас закончился перерыв между курсами и надо начинать новый. В «Нужных деньгах» нам всегда помогали, и мы вынуждены просить помощи снова. Нужно начинать новый большой курс ЛФК, это будет стоить 300 000 тенге. И еще 200 000 не хватает на покупку легкой прогулочной коляски, которую в любой момент я смогу сама вынести на улицу, если мужа нет дома. Пожалуйста, не пройдите мимо нашей просьбы!

Итак, необходимо 500 000 тенге: 300 000 на три месяца ЛФК (специалист приходит на дом) и 200 000 тенге на прогулочную коляску.

Аяжан - самая младшая из четверых детей в семье. Доходы складываются из зарплаты папы (грузчик в ИП) - 85 000, пособия по инвалидности Аяжан - 130 000 тенге и АСП - 60 000 (это на три месяца).

Карта «Каспи» 4400 4303 2909 8054, Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка привязана к этому же номеру.

Возобновление реабилитации



Эльдар нуждается в реабилитации в зале «Таймас» / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



Эльдару Алтаеву из поселка Сокол Узункольского района в ноябре исполнится 5 лет. Он седьмой раз участвует в «Нужных деньгах». У мальчика ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии - последствия того, что родился раньше времени весом всего 980 г. Родители неоднократно возили сына в Санкт-Петербург к известному офтальмологу Олегу Дискаленко. А после нескольких операций по спасению зрения пришло время реабилитации для исправления ДЦП - раньше этого делать было нельзя из-за проблем с глазами. Подарить Эльдару зрение, к сожалению, так и не удалось - сначала было небольшое улучшение, но сейчас он практически слеп.

А время для курсов реабилитации было упущено, поэтому сколь-нибудь значимого прогресса по ДЦП пока нет. Слишком мало курсов удалось пройти, а злая судьба опять нанесла удар. В начале этого года Эльдару поставили еще один серьезный диагноз «стволовая гипоспадия (мочевой канал открыт не там где положено, а со смещением)». Разумеется, это исправляется только хирургическим путем. К счастью, в Астану приезжали московские хирурги, которые давали мастер-класс по подобным операциям, и в рамках этого мастер-класса Эльдара прооперировали бесплатно. Более того, вместо двух этапов хирургам удалось исправить дефект за одну операцию.

Конечно, после операции нельзя сразу проходить реабилитационные процедуры. Сейчас прошло достаточно времени, можно заняться реабилитацией, надеясь на то, что прогнозы врачей оправдаются, а ведь они говорят, что у Эльдара есть шанс научиться ходить.

- В первую очередь хочу выразить огромную благодарность «Нашей Газете», вашим читателям и спонсору за помощь, которую вы нам оказываете! - сказала мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Мы удачно съездили на операцию по гипоспадии в мае этого года, благодаря нашим неравнодушным людям, благодаря вашей газете. В данный момент Эльдар чувствует себя хорошо, но надо продолжать делать ЛФК, так как ему в ноябре будет уже 5 лет, но сын еще так и не ходит, не разговаривает. У Эльдара есть желание ходить, он старается, пытается через силу, поэтому хочу еще раз попросить помощи для моего сына! Наша семья многодетная, у нас не хватает средств на платную реабилитацию. Конечно, мы ходим на бесплатную, но на платной основе больше результатов.

Эльдару нужно пройти два курса реабилитационных занятий в зале «Таймас» (Костанай), для этого необходимо собрать 500 000 тенге.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший. Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4302 0510 9827, Иляхунова Э.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Карта Народного банка 4405 6397 2496 1030.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 154-го тура