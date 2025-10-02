Прочитала статью «Какова цена репутационных издержек» (№ 40 (1227) от 02.10.2025 г.) и не могу понять, в чем вина блогера Миршата Сарсенбаева.

Ведь еще первый президент призывал неравнодушных граждан с активной жизненной позицией сообщать о незаконных деяниях: коррупции, казнокрадстве, превышении должностных полномочий. Что и делал Сарсенбаев. Его знают многие карабалыкчане, у его канала в YouTube есть подписчики и в других районах. Он выезжал в сельские округа по просьбе жителей, снимал ролики, после которых многие вопросы решались положительно.

Я лично знаю его с 2017 года, много роликов снято по просьбе пострадавших от скотокрадов, от незаконных действий сотрудников полиции, но о том, что он требовал деньги, я никогда не слышала. Если я правильно поняла, юрист птицефабрики Шишов сам отыскал Сарсенбаева (а не блогер его искал, чтобы потребовать взятку). Хочется спросить Шишова: а почему вы не написали заявление на руководителя птицефабрики? Вы, как юрист, понимали последствия злостного нарушения закона, от которого страдает экология и жители, живущие неподалеку?

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев постоянно призывает своих ставленников на местах создавать равные условия жизни всем живущим в Казахстане. Но вот высказывание в суде адвоката Ахметова ставит знак равенства между тюремной камерой и квартирами простых граждан. На ходатайства адвокатов Сарсенбаева о смягчении режима содержания блогера Ахметов ответил: «Ну у нас и жители Куная жалуются на сырость. И новые дома в районе «Плазы» жалуются». Это, скорее всего, говорит о том, что рядовые граждане нашей страны имеют жилье, схожее по условиям с тюремной камерой.

Это так ставленники заботятся о рядовых жителях страны? Поэтому такие люди с активной жизненной позицией, как Миршат Сарсенбаев, и выявляют тех, кто нарушает законы страны, в которой весело и вольготно проживают коррупционеры, казнокрады и нарушители должностных полномочий

Анна КУДРЯШОВА, с. Смирновка, Карабалыкский р-н