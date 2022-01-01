Я не первая, кто столкнулся с начислением оплаты за непрописанных в квартире людей. Речь об услугах ТОО «Тазалык-2012». 83-летняя бабушка, живущая по соседству, регулярно оплачивает коммунальные услуги и прописана в квартире одна. И вдруг получила уведомление от частного судебного исполнителя о том, что задолжала «Тазалыку». Причем начисления производились за двоих человек. Но она уже 30 лет живет в этой квартире одна. Это совсем не тот случай, когда кто-то выбыл, а его забыли выписать. Но «Тазалык» за какой-то период вдруг начинает начислять плату за двоих. Ей выставили долг 10 656 тенге и плюс еще за расходы на судебного исполнителя, всего вышло 20 000 тенге. Бабушка получает маленькую пенсию, для нее эта оплата непосильна. К тому же она еще и несправедлива.

Я попыталась помочь. В конторе «Тазалык» со мной разговаривали очень грубо и сказали, что надо идти в ЦОН, брать там справку о количестве прописанных в квартире для того, чтобы дальше не начисляли оплату за лишнего человека. И вдобавок заявили, что не будут делать перерасчет за тот период, когда начисляли за лишнего человека.

Бабушка в силу своего плохого здоровья не может идти в ЦОН и выстаивать там в ожидании справки. У нее нет сил добиваться справедливости, и сейчас она оплачивает услуги «Тазалыка» за двоих, хотя живет одна.

Самое интересное, эти приписки относительно количества людей у многих в Костанае. В «Тазалыке» сначала ссылались на то, что сведения о прописанных им дают в МВД, а потом сказали, что в ЦОНе.

Вера КАРГИНА, Костанай

Комментарий

Редакция направила запросы в департамент полиции и филиал НАО «Правительство для граждан», чтобы выяснить, могут ли коммунальные службы получать сведения о проживающих в квартирах от этих ведомств.

- Департамент полиции Костанайской области не предоставляет информацию о количестве зарегистрированных по месту жительства гражданах, поскольку не имеет доступа к соответствующей информационной базе, - сообщил начальник ДП Ерлан ФАЙЗУЛЛИН.

В департаменте уточнили, что таковые сведения имеются в МВД, но выразили сомнение, что профильное министерство станет предоставлять такие сведения коммунальным организациям.

Отрицательный ответ предоставили и в филиале НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области, в чьей структуре находятся ЦОНы.

- Филиал не располагает сведениями о количестве зарегистрированных лиц на объекте недвижимости, соответственно, не предоставляет подобного рода информацию в ТОО «Тазалык-2012», - пояснила руководитель управления контроля качества филиала Олеся ЕРШОВА. - Также сообщаем, что результатом оказания государственных услуг по регистрации/снятии с регистрации является внесение сведений в информационную систему «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения»» (ИС РП ДРН). Информация о количестве зарегистрированных лиц отображается в личном кабинете на портале электронного правительства Egov.kz собственника недвижимого имущества в разделе «Имущество», и доступна для получения только в электронном формате.