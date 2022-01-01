Сухой остаток. С 6 по 12 октября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 46 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 51 год, невесте - 58 лет;
- зарегистрировано 9 разводов;
- зарегистрирован 61 новорожденный: 31 девочка и 30 мальчиков. Имена недели: Аль-Сафия, Санжар, Артемий, Арслан, Амирхан, Клим, Дильназ, Алия, Алиса, Арина, Полина;
- умерли 57 человек: 32 женщины и 25 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 5 458 вызовов, из них 1 208 - к детям;
- поступили 23 вызова на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 23 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 235 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 433 человека, 316 из них стали донорами. Бригада на выезде совершила забор крови у 33 сотрудников КГОМБ, 33 студентов и преподавателей КВМК, 27 сотрудников КРУ им. А. Байтурсынова, а также 25 жителей Рудного.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 246 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 596 человек;
- за прошедшую неделю выявлены 3 606 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 26 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.