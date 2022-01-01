МВД Казахстана предлагает запретить продажу алкоголя в магазинах, супермаркетах, а также через Интернет. Взамен оставят только специализированные алкомаркеты. Вы поддержите такое предложение? Да. Это поможет в борьбе с алкоголизмом и существенно снизит количество преступлений.

Скорее да. Но тогда можно будет снять ограничения по времени на продажу алкоголя.

Скорее нет. Эта мера больно ударит по владельцам магазинов и приведет к росту цен на алкоголь.

Нет. Не думаю, что эта мера даст хоть какой-то положительный эффект.

