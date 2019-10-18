Куда пойти с 16 по 22 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
18 октября,
12.00
|
«Непоседы», М. Поливанова, сказка
|
18 октября,
14.00
|
«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, (на казахском языке)
|
19 октября,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
17 октября,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
18 октября,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
|
18 октября,
17.00
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
19 октября,
12.00
|
«Теремок», интерактивная экологическая сказка
|
19 октября,
17.00
|
«Невольница», А. Островский, комедия
|
23 октября,
18.30
|
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
17 октября,
|
Открытие выставки оригинальных детских работ «Жүрегімдегі Қазақстан!»
|
В течение месяца
|
«Искусство портрета» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
|
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
16 октября,
18.30
|
Турсунбек Кабатов. Сольный творческий вечер, новая программа. 7+
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
19 октября,
18.00
|
Рок сказка «Танец злобного гения», по мотивам песен русского рока. Группа ROCK'N'RUST. 5+
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
«Огонь, мерцающий в сосуде» - выставка работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
18-19 октября, 17.00
