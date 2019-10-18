НашАфишка

Куда пойти с 16 по 22 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 октября,

12.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

18 октября,

14.00

«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, (на казахском языке)

19 октября,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

17 октября,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

 

18 октября,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

18 октября,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия

19 октября,

12.00

«Теремок», интерактивная экологическая сказка

19 октября,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия

23 октября,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

17 октября,

11.00

Открытие выставки оригинальных детских работ «Жүрегімдегі Қазақстан!»

В течение месяца

«Искусство портрета» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

16 октября,

18.30

Турсунбек Кабатов. Сольный творческий вечер, новая программа. 7+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

19 октября,

18.00

Рок сказка «Танец злобного гения», по мотивам песен русского рока. Группа ROCK'N'RUST. 5+

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Огонь, мерцающий в сосуде» - выставка работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

18-19 октября, 17.00