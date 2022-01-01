По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 52 пары. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 78 новорожденных: 52 девочек и 26 мальчиков;

- умерли 34 человека: 11 женщин и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 705 вызовов, из них 1 274 - к детям;

- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 37 человек, 25 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 191 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 358 человек, 276 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 56 жителей Рудного и 71 жителя Федоровского района.

По информации департамента полиции Костанайской области:

- за неделю полицейские выявили 4 129 нарушений ПДД участниками дорожного движения, в том числе задержали 32 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- за 7 дней в медицинский вытрезвитель помещены 578 человек;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 361 правонарушение.