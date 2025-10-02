В Костанае, в школе-гимназии им. Горького, родителям учеников сообщили, что будет выступать цирк в актовом зале. Причем в учебное время - 16.50. Родителям поясняют: «Если идете, то несите деньги. Если нет, то будут уроки». Можно ли получить комментарий, насколько законна такая альтернатива: либо деньги и тогда вместо уроков цирк, либо уроки? И кто дал такое указание о гастролях частного цирка в государственной школе?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

В отделе образования Костаная на вопрос ответили следующее:

- В школах проведение сторонних коммерческих мероприятий запрещено, особенно в учебное время. По инициативе школы и родителей могут организовываться праздники или творческие встречи, но только вне учебного времени и при соблюдении правил безопасности. Что касается гимназии имени Горького, выяснилось, что вопрос о приглашении цирка действительно рассматривался. Однако конкретные дата и время не определялись. Вопрос находился на стадии обсуждения. На сегодня мероприятие отменено.