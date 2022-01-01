1940 год в жизни Костанайского областного историко-краеведческого музея



П. Е. Чернявский, директор Кустанайского музея в 1938-1943 гг.



С 1940 года время работы областного музея «увеличилось вдвое, с 4 часов до 8-10 часов в день», одновременно «входная плата увеличена: с взрослых - 1 руб., с учащихся и детей - 50 коп., экскурсий - по 30 коп. с человека».

Как отмечалось в отчете директора Павла ЧЕРНЯВСКОГО, «хотя и недостаточно, но бюджет музея ежегодно рос».

- Это, конечно, надо отнести за счет большой помощи руководящих областных организаций обкома КП(б)К и облисполкома, - писал он, - которые увидели значение музея как политико-просветительного и единственного в городе научно-исследовательского учреждения, которое росло и стало завоевывать симпатии трудящихся города, что сказалось в большом росте посещаемости.

Кадровый состав сотрудников был укомплектован полностью. Об этом свидетельствует документ «Список сотрудников музея на 1 января 1940 года».

Большую поддержку музею оказывали советские и партийные организации. Судя по годовому отчету, «на 1 января 1941 года состав совета музея состоял из следующих представителей: от горкома КП(б)К - т. Омельченко, от о-ва изучения Казахстана - т. Толстых, от облзо - тт. Ошев и Завада, от облплана - т. Сьянов, от горисполкома - т. Штурбабин, от гороно - т. Корчагин и от обл. музея - тт. Чернявский, Реутов и Чернявская».

Участвовали 5 совхозов, 6 колхозов



Артель «Трудовик» с выставкой в музее. Вторая половина 1930-х гг.



Выставка артели им. 1 Мая в музее. Конец 1930-х гг.

В 1940 году, после «освобождения всего помещения и проведенного полукапитального ремонта» в здании музея, были полнее развернуты соответствующие отделы и разделы. В отчете с гордостью перечисляли: «В нижнем этаже здания открыты: вводный отдел (мироздания), отдел природы области. В верхнем этаже здания были открыты: раздел древнейшей истории области (энеолит, бронзовый период, скифы, монголы, 13-й век и казахские орды), отдел соцстроительства (переоборудованная выставка 20 лет Каз. ССР)».

В 1940 году организованы следующие экспозиции: «Выставка к 60-летнему юбилею И. В. Сталина на 5 щитах-стендах, выставка к 70-летнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина, организованная на 2 щитах-стендах, областная выставка 20-летия Каз. ССР состоялась по инициативе и на основании решения исполнительного комитета обл. совета депутатов трудящихся и обкома КП(б)К».

Для организации последней был создан «областной выставком» и облисполкомом «ассигнованы средства - 13 300 рублей». Представлена она была согласно тематическо-экспозиционному плану, в двух залах верхнего этажа 27 разделами «на щитах-стендах, оформленных казахским орнаментом и богато иллюстрированных рисунками, картинами, панно и живыми цветами». В выставке участвовали «со своими материалами и экспонатами 67 областных организаций, 5 совхозов, 6 колхозов». Открыта «с 7 ноября и продолжалась до февраля 1941 года», затем была «перестроена в отдел соцстроительства».

В газете «Сталинский путь» вышла статья «Кустанайский областной музей в 1940 году». Процитируем: «Музей получил в полное распоряжение все здание. Посещаемость доведена до 31 253 человек, для 153 проц. против намеченного количества планом. Замечательно пополнился музей коллекциями и экспонатами, на 1940 год поступил 5 101 экспонат. Расширены и дополнены материалами и экспонатами открытые отделы. Организована и проведена большая областная выставка к 20-летию Каз. ССР (по решению обкома КП(б)К и исполкома облсовета). Экспозиция выставки была представлена из 27 разделов. Количество материалов и экспонатов, наготовленных выставкомом и представленных организациями, колхозами и совхозами, превышало 1 000. Выставка была оформлена в 2 залах музея. Цель этой выставки - показать достижения народного хозяйства, политического и культурного роста Каз. ССР и Кустанайской области за 20 лет советской власти. Областную выставку посетили с 7 ноября по 31 декабря 1940 г. 4 925 человек. В книге отзывов о выставке была сделана 21 запись».

Музей начал завоевывать авторитет



Экспозиция «Восстание 1916 г. в Казахстане»



Щит-витрина «Восстание 1916 г. в Казахстане»



За 1940 год значилось всего: количество экскурсий - 98, посетителей - 1 030, с выставкой и выставками-передвижками ознакомились 10 860 человек. Посещаемость школьниками значительно возросла - до 8 281 человека.

- К настоящему времени, - писал с чувством профессионального удовлетворения Чернявский, - нет ни одной школы в городе, учащиеся которой не посетили бы музей.

Отдельным пунктом в отчете значилось: «13. Консультационная работа». До 1940 года точного учета этой работы не велось, но с этого времени «был поставлен такой учет, согласно которому за этот год дано консультаций научными сотрудниками музея - 28, преподавателями юннатских кружков - 32».

Благодаря проводимой работе, как отмечал Чернявский, «за последние годы музей начал завоевывать авторитет среди местных областных организаций, которые стали обращаться за консультацией по различным вопросам, касающимся естественно-исторических, исторических и эконом-географических материалов области и результатов исследований». По всем вопросам «давались исчерпывающие ответы», причем много «консультаций педагогам горшкол».

Музей проводил «ряд лекций с педагогами, знакомил их с экспозицией отделов, после чего они уже сами проводили экскурсии, увязывая их со своими пройденными программами». Не меньшее значение имела и внешкольная работа музея - продолжали действовать кружки: геологический (17 человек), археологический (10 человек), ботанический (13 человек).

На разбитой и спланированной площадке двора музея к концу 1940 года высажено 140 растений (древесных и кустарниковых).

Вместе с тем музей за год до Великой Отечественной войны стал переживать трудности. С осени 1940 года «раздел фауны был ликвидирован совершенно за отсутствием кормов и помещения для содержания в зимнее время зверей и птиц. Часть животных передана в школы, а часть для изготовления чучел и препаратов». Этот вид работы «по местной фауне очень интересовал юннатские кружки и отдельных школьников-краеведов». Директор надеялся «в будущем, при более благоприятных условиях эту работу возобновить».

Макет байской юрты



Эскиз размещения экспонатов. Щит 1



Члены геологического и археологического кружков «участвовали в экспедициях музея, часть же работала в окрестностях города и по р. Тобол, в результате чего были обнаружены стоянки у оз. Коль, Тонкожская, у дач и др.».

В 1940 году проведена экспедиция «в Семиозерный, Тарановский районы и в Наурзумский гос. заповедник». В результате «собран этнографический материал, проверен ряд заявок на полезные ископаемые, собран подъемный материал с Наурзумской (у оз. Бол. Аксуат) стоянки энеолита, проведены зарисовки и фотографирование Наурзумского бора и бытовые моменты из жизни казахов». Кроме этого, «собран казахский орнамент, проведено изучение Кушмурунской крепости, расположенной у оз. Куш-Мура». Все это служило материалом для музейной экспозиции о жизни казахского населения, хотя и здесь прослеживался классовый подход в названии раздела выставки («Макет байской юрты»).

Конечно, в предвоенные годы первоочередной задачей было не столько сохранение культурно-исторического наследия, сколько выполнение народно-хозяйственных планов. Об этом говорит «Отчет о результатах экспедиции геолого-поисковой, разведывательной работе на цветные глины». Маршрут одной из такой экспедиции был «от г. Кустаная до пос. Викторовского вверх по реке Тобол и Аять». Местные власти выделяли «транспортные средства - 1,5 тон. машина, а в районе мест работ - лошадь».

Многокрасочная карта области



Тематическо-экспозиционный план выставки к 20-летию Каз. ССР. 1940 г.



По «организационно-разъяснительным вопросам краеведения» в газете «Сталинский путь» были помещены статьи на темы: «1. Краеведы. Толстых З. П., 2. Научная работа на укрепление обороны. Толстых З. П., 3. Шаир. Реутов А. И.».

В это же время организовано выступлений по радио: «1. Изучим свой край, и природные ресурсы области поставим на службу местной промышленности». Толстых З. П.; 2. Больше товаров ширпотреба из местного сырья. Толстых З. П.».

Обязательным пунктом в отчетах значилось чтение лекций: «О развитии местной промышленности и использование местных сырьевых ресурсов» - 2 лекции в «Доме партпроса» для партийно-советского актива и 1 лекция в клубе железнодорожников - рабочие и служащие станции Кустанай. Всего присутствовали 155 человек, лектор - Толстых З. П.». В районах также проводились беседы и лекции кустанайских краеведов «на темы по изучению своего края - Реутовым А. И., Толстых З. П.».

В годовом отчете директор Чернявский отмечал: «Несмотря на очень ограниченный штат работников музея, при их большой загруженности, иногда до 10-12 часов в день, с разнообразными видами выполняемых ими работ, при незначительном ассигновании, все же надо считать, что проделана значительная работа». Он выражал надежду, что «в ближайшие годы музей должен стать лабораторией и наглядно-многокрасочной картой области, в которой отражались бы все производительные силы, экономика, культура и история области».

Эту мысль он выразил уже в начале Великой Отечественной войны, так как под отчетом стояли выходные данные - «Чернявский. Декабрь, 1941 год. Город Кустанай, Каз. ССР. Облмузей».

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за предоставленные фотографии и материалы.

Посвящается 110-летию создания Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

Сотрудники музея на 1.01.1940 г.

Ф. И. О. Возраст Должность Образование Стаж музейн. Раб. Стаж в музее Национальность Партийность Оклад Чернявский П. Е. 43 Директор и научн. сотр. Незакон. спец. 15 л. 3 г. русский б/п 600 Реутов А. И. 54 Научн. сотр. /геоботаник/ высшее 2 г. 2 г. русский б/п 200 Чернявская В. А. 36 Научн. техн. сотрудник низшее 2 г. 2 г. русская б/п 200 Ноняева А. А. Науч. сотр. биолог высшее 3 м. 3 м. русская ВЛКСМ 150 Яворский С. Я. 62 Счетовод-завхоз высшее 2 г. 2 г. еврей б/п 200 Дальберг В. К. 22 Художн.- оформ. Не закон. высш. 4 м. 4 м. русский б/п 300 Малявкин И. Г. 61 Столяр низшее 1.5 г. 1.5 г. русский б/п 285

Читайте также

С чего начинался когда-то музей

«Музею необходимо перестроиться»