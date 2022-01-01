Цель - показать достижения за 20 лет
Дмитрий ЛЁГКИЙ, специально для «НГ»
1940 год в жизни Костанайского областного историко-краеведческого музея
П. Е. Чернявский, директор Кустанайского музея в 1938-1943 гг.
С 1940 года время работы областного музея «увеличилось вдвое, с 4 часов до 8-10 часов в день», одновременно «входная плата увеличена: с взрослых - 1 руб., с учащихся и детей - 50 коп., экскурсий - по 30 коп. с человека».
Как отмечалось в отчете директора Павла ЧЕРНЯВСКОГО, «хотя и недостаточно, но бюджет музея ежегодно рос».
- Это, конечно, надо отнести за счет большой помощи руководящих областных организаций обкома КП(б)К и облисполкома, - писал он, - которые увидели значение музея как политико-просветительного и единственного в городе научно-исследовательского учреждения, которое росло и стало завоевывать симпатии трудящихся города, что сказалось в большом росте посещаемости.
Кадровый состав сотрудников был укомплектован полностью. Об этом свидетельствует документ «Список сотрудников музея на 1 января 1940 года».
Большую поддержку музею оказывали советские и партийные организации. Судя по годовому отчету, «на 1 января 1941 года состав совета музея состоял из следующих представителей: от горкома КП(б)К - т. Омельченко, от о-ва изучения Казахстана - т. Толстых, от облзо - тт. Ошев и Завада, от облплана - т. Сьянов, от горисполкома - т. Штурбабин, от гороно - т. Корчагин и от обл. музея - тт. Чернявский, Реутов и Чернявская».
Участвовали 5 совхозов, 6 колхозов
Артель «Трудовик» с выставкой в музее. Вторая половина 1930-х гг.
Выставка артели им. 1 Мая в музее. Конец 1930-х гг.
В 1940 году, после «освобождения всего помещения и проведенного полукапитального ремонта» в здании музея, были полнее развернуты соответствующие отделы и разделы. В отчете с гордостью перечисляли: «В нижнем этаже здания открыты: вводный отдел (мироздания), отдел природы области. В верхнем этаже здания были открыты: раздел древнейшей истории области (энеолит, бронзовый период, скифы, монголы, 13-й век и казахские орды), отдел соцстроительства (переоборудованная выставка 20 лет Каз. ССР)».
В 1940 году организованы следующие экспозиции: «Выставка к 60-летнему юбилею И. В. Сталина на 5 щитах-стендах, выставка к 70-летнему юбилею со дня рождения В. И. Ленина, организованная на 2 щитах-стендах, областная выставка 20-летия Каз. ССР состоялась по инициативе и на основании решения исполнительного комитета обл. совета депутатов трудящихся и обкома КП(б)К».
Для организации последней был создан «областной выставком» и облисполкомом «ассигнованы средства - 13 300 рублей». Представлена она была согласно тематическо-экспозиционному плану, в двух залах верхнего этажа 27 разделами «на щитах-стендах, оформленных казахским орнаментом и богато иллюстрированных рисунками, картинами, панно и живыми цветами». В выставке участвовали «со своими материалами и экспонатами 67 областных организаций, 5 совхозов, 6 колхозов». Открыта «с 7 ноября и продолжалась до февраля 1941 года», затем была «перестроена в отдел соцстроительства».
В газете «Сталинский путь» вышла статья «Кустанайский областной музей в 1940 году». Процитируем: «Музей получил в полное распоряжение все здание. Посещаемость доведена до 31 253 человек, для 153 проц. против намеченного количества планом. Замечательно пополнился музей коллекциями и экспонатами, на 1940 год поступил 5 101 экспонат. Расширены и дополнены материалами и экспонатами открытые отделы. Организована и проведена большая областная выставка к 20-летию Каз. ССР (по решению обкома КП(б)К и исполкома облсовета). Экспозиция выставки была представлена из 27 разделов. Количество материалов и экспонатов, наготовленных выставкомом и представленных организациями, колхозами и совхозами, превышало 1 000. Выставка была оформлена в 2 залах музея. Цель этой выставки - показать достижения народного хозяйства, политического и культурного роста Каз. ССР и Кустанайской области за 20 лет советской власти. Областную выставку посетили с 7 ноября по 31 декабря 1940 г. 4 925 человек. В книге отзывов о выставке была сделана 21 запись».
Музей начал завоевывать авторитет
Экспозиция «Восстание 1916 г. в Казахстане»
Щит-витрина «Восстание 1916 г. в Казахстане»
За 1940 год значилось всего: количество экскурсий - 98, посетителей - 1 030, с выставкой и выставками-передвижками ознакомились 10 860 человек. Посещаемость школьниками значительно возросла - до 8 281 человека.
- К настоящему времени, - писал с чувством профессионального удовлетворения Чернявский, - нет ни одной школы в городе, учащиеся которой не посетили бы музей.
Отдельным пунктом в отчете значилось: «13. Консультационная работа». До 1940 года точного учета этой работы не велось, но с этого времени «был поставлен такой учет, согласно которому за этот год дано консультаций научными сотрудниками музея - 28, преподавателями юннатских кружков - 32».
Благодаря проводимой работе, как отмечал Чернявский, «за последние годы музей начал завоевывать авторитет среди местных областных организаций, которые стали обращаться за консультацией по различным вопросам, касающимся естественно-исторических, исторических и эконом-географических материалов области и результатов исследований». По всем вопросам «давались исчерпывающие ответы», причем много «консультаций педагогам горшкол».
Музей проводил «ряд лекций с педагогами, знакомил их с экспозицией отделов, после чего они уже сами проводили экскурсии, увязывая их со своими пройденными программами». Не меньшее значение имела и внешкольная работа музея - продолжали действовать кружки: геологический (17 человек), археологический (10 человек), ботанический (13 человек).
На разбитой и спланированной площадке двора музея к концу 1940 года высажено 140 растений (древесных и кустарниковых).
Вместе с тем музей за год до Великой Отечественной войны стал переживать трудности. С осени 1940 года «раздел фауны был ликвидирован совершенно за отсутствием кормов и помещения для содержания в зимнее время зверей и птиц. Часть животных передана в школы, а часть для изготовления чучел и препаратов». Этот вид работы «по местной фауне очень интересовал юннатские кружки и отдельных школьников-краеведов». Директор надеялся «в будущем, при более благоприятных условиях эту работу возобновить».
Макет байской юрты
Эскиз размещения экспонатов. Щит 1
Члены геологического и археологического кружков «участвовали в экспедициях музея, часть же работала в окрестностях города и по р. Тобол, в результате чего были обнаружены стоянки у оз. Коль, Тонкожская, у дач и др.».
В 1940 году проведена экспедиция «в Семиозерный, Тарановский районы и в Наурзумский гос. заповедник». В результате «собран этнографический материал, проверен ряд заявок на полезные ископаемые, собран подъемный материал с Наурзумской (у оз. Бол. Аксуат) стоянки энеолита, проведены зарисовки и фотографирование Наурзумского бора и бытовые моменты из жизни казахов». Кроме этого, «собран казахский орнамент, проведено изучение Кушмурунской крепости, расположенной у оз. Куш-Мура». Все это служило материалом для музейной экспозиции о жизни казахского населения, хотя и здесь прослеживался классовый подход в названии раздела выставки («Макет байской юрты»).
Конечно, в предвоенные годы первоочередной задачей было не столько сохранение культурно-исторического наследия, сколько выполнение народно-хозяйственных планов. Об этом говорит «Отчет о результатах экспедиции геолого-поисковой, разведывательной работе на цветные глины». Маршрут одной из такой экспедиции был «от г. Кустаная до пос. Викторовского вверх по реке Тобол и Аять». Местные власти выделяли «транспортные средства - 1,5 тон. машина, а в районе мест работ - лошадь».
Многокрасочная карта области
Тематическо-экспозиционный план выставки к 20-летию Каз. ССР. 1940 г.
По «организационно-разъяснительным вопросам краеведения» в газете «Сталинский путь» были помещены статьи на темы: «1. Краеведы. Толстых З. П., 2. Научная работа на укрепление обороны. Толстых З. П., 3. Шаир. Реутов А. И.».
В это же время организовано выступлений по радио: «1. Изучим свой край, и природные ресурсы области поставим на службу местной промышленности». Толстых З. П.; 2. Больше товаров ширпотреба из местного сырья. Толстых З. П.».
Обязательным пунктом в отчетах значилось чтение лекций: «О развитии местной промышленности и использование местных сырьевых ресурсов» - 2 лекции в «Доме партпроса» для партийно-советского актива и 1 лекция в клубе железнодорожников - рабочие и служащие станции Кустанай. Всего присутствовали 155 человек, лектор - Толстых З. П.». В районах также проводились беседы и лекции кустанайских краеведов «на темы по изучению своего края - Реутовым А. И., Толстых З. П.».
В годовом отчете директор Чернявский отмечал: «Несмотря на очень ограниченный штат работников музея, при их большой загруженности, иногда до 10-12 часов в день, с разнообразными видами выполняемых ими работ, при незначительном ассигновании, все же надо считать, что проделана значительная работа». Он выражал надежду, что «в ближайшие годы музей должен стать лабораторией и наглядно-многокрасочной картой области, в которой отражались бы все производительные силы, экономика, культура и история области».
Эту мысль он выразил уже в начале Великой Отечественной войны, так как под отчетом стояли выходные данные - «Чернявский. Декабрь, 1941 год. Город Кустанай, Каз. ССР. Облмузей».
Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за предоставленные фотографии и материалы.
Посвящается 110-летию создания Костанайского областного историко-краеведческого музея.
Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы
Сотрудники музея на 1.01.1940 г.
|
Ф. И. О.
|
Возраст
|
Должность
|
Образование
|
Стаж музейн. Раб.
|
Стаж в музее
|
Национальность
|
Партийность
|
Оклад
|
Чернявский П. Е.
|
43
|
Директор и научн. сотр.
|
Незакон. спец.
|
15 л.
|
3 г.
|
русский
|
б/п
|
600
|
Реутов А. И.
|
54
|
Научн. сотр. /геоботаник/
|
высшее
|
2 г.
|
2 г.
|
русский
|
б/п
|
200
|
Чернявская В. А.
|
36
|
Научн. техн. сотрудник
|
низшее
|
2 г.
|
2 г.
|
русская
|
б/п
|
200
|
Ноняева А. А.
|
|
Науч. сотр. биолог
|
высшее
|
3 м.
|
3 м.
|
русская
|
ВЛКСМ
|
150
|
Яворский С. Я.
|
62
|
Счетовод-завхоз
|
высшее
|
2 г.
|
2 г.
|
еврей
|
б/п
|
200
|
Дальберг В. К.
|
22
|
Художн.- оформ.
|
Не закон. высш.
|
4 м.
|
4 м.
|
русский
|
б/п
|
300
|
Малявкин И. Г.
|
61
|
Столяр
|
низшее
|
1.5 г.
|
1.5 г.
|
русский
|
б/п
|
285
