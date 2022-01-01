НашАфишка

Куда пойти с 2 по 8 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

2 октября,

11.00

«Мюкеррер», М. Ергювен, драма. Международный театральный фестиваль QITfest

4, 5 октября,

12.00

«Обратите внимание», Н. Жуламанова, сказка. Премьера

Областной казахский театр драмы
им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

2 октября,

18.30

«Міржакып», Г. Адай, трагедия. Премьера. 16+

3 октября,

11.00

«Дом на границе», С. Мрожек, сатира. Международный театральный фестиваль QITfest. 14+

3 октября,

18.30

«Найзағай», А. Н. Островский, драма. Международный театральный фестиваль QITfest. 16+

4 октября,

18.30

«Чехов. Толстой. Абай. Шие. Война и мир», А. Чехов, Л. Толстой, трагикомедия. Международный театральный фестиваль QITfest

5 октября,

11.00

«Чудики», У. Шекспир, спектакль по мотивам классики и вербатим-материалов. Международный театральный фестиваль QITfest. 12+

5 октября,

18.30

«Горькая песня Тары», Ферейдун Велайаи, мелодрама. Международный театральный фестиваль QITfest. 18+

6 октября,

11.00

«Три истории», М. Горький, трагикомедия. Международный театральный фестиваль QITfest. 16+

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)

В течение месяца

«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

2, 3 октября,

18.30.

4 октября,

15.00

Фестиваль JAZZ BOMOND 2025. В программе: Frtsakh Jazz Orchestra (Ереван), ансамбль «Уральский диксиленд», Kickin Jass Orchestra (Екатеринбург), Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», джазовый ансамбль «Жигер» (Астана) и другие казахстанские коллективы. Продолжительность 2-3 часа

9 октября,

19.00

«MILLION и Bayguys» - баттл-шоу двух легендарных команд комиков.

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

2, 3 октября,

19.00 - сбор,

20.00 - начало

 

«Любовь побеждает» - сольный стендап концерт Айны Мусиной. 18+

«Орион»

(бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

5 октября,

16.00

Асылан Кенжетай, концерт. 7+

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Астана»

Рудный, «Аят Арена»

4-5 октября, 17.00