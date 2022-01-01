Куда пойти с 2 по 8 октября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
2 октября,
11.00
«Мюкеррер», М. Ергювен, драма. Международный театральный фестиваль QITfest
4, 5 октября,
12.00
«Обратите внимание», Н. Жуламанова, сказка. Премьера
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
2 октября,
18.30
«Міржакып», Г. Адай, трагедия. Премьера. 16+
3 октября,
11.00
«Дом на границе», С. Мрожек, сатира. Международный театральный фестиваль QITfest. 14+
3 октября,
18.30
«Найзағай», А. Н. Островский, драма. Международный театральный фестиваль QITfest. 16+
4 октября,
18.30
«Чехов. Толстой. Абай. Шие. Война и мир», А. Чехов, Л. Толстой, трагикомедия. Международный театральный фестиваль QITfest
5 октября,
11.00
«Чудики», У. Шекспир, спектакль по мотивам классики и вербатим-материалов. Международный театральный фестиваль QITfest. 12+
5 октября,
18.30
«Горькая песня Тары», Ферейдун Велайаи, мелодрама. Международный театральный фестиваль QITfest. 18+
6 октября,
11.00
«Три истории», М. Горький, трагикомедия. Международный театральный фестиваль QITfest. 16+
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)
В течение месяца
«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций
|
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
2, 3 октября,
18.30.
4 октября,
15.00
Фестиваль JAZZ BOMOND 2025. В программе: Frtsakh Jazz Orchestra (Ереван), ансамбль «Уральский диксиленд», Kickin Jass Orchestra (Екатеринбург), Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», джазовый ансамбль «Жигер» (Астана) и другие казахстанские коллективы. Продолжительность 2-3 часа
9 октября,
19.00
«MILLION и Bayguys» - баттл-шоу двух легендарных команд комиков.
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
2, 3 октября,
19.00 - сбор,
20.00 - начало
«Любовь побеждает» - сольный стендап концерт Айны Мусиной. 18+
«Орион»
(бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
5 октября,
16.00
Асылан Кенжетай, концерт. 7+
Спортафишка
Что
Где
Когда
Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Астана»
|
Рудный, «Аят Арена»
|
4-5 октября, 17.00
Материалы номера
