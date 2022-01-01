Я просто в шоке от нашего здравоохранения. Моя мама стоит на учете по сахарному диабету и давлению. Относится к поликлинике номер № 6 Костаная. И теперь новое новшество (они не устают меня удивлять): чтобы записать маму на ежегодный прием к эндокринологу и кардиологу, нужно обязательно ее везти в поликлинику к терапевту, так как без онлайн-фотографии пациента программа не открывается. Моей маме 70 лет, она после инсульта, двигается с трудом. То есть ее нужно привезти для того, чтобы ей измерили давление и дали два направления!

Второй шок - наш ЦОН. 10 лет назад был огромный шум, что срочно нужно менять удостоверения личности с обычных, на с чипом, обещали штрафы! Прошло 10 лет и... надо выстоять в ЦОНе полтора часа в очереди за талончиком и еще минут 30 во второй очереди, чтобы оформить и сделать заявку. При этом не у всех пенсионеров есть смартфоны и, более того, приложение «Каспи» банка, чтобы через QR оплатить госуслугу. И затем через две недели надо отстоять в очереди еще почти два часа, чтобы получить это удостоверение сроком на 10 лет. То есть наше государство так верит в долгожительство и адекватность своих граждан к 80 годам, а также поддерживает их здоровье, заставляя двигаться!

А если без юмора?

Ведь многие пенсионеры живут здесь, потому что здесь родились, всю жизнь здесь работали, здесь могилы родителей и они не хотят переезжать, в отличие от детей, которые выбирают другие города (например, Астану или Алматы). Конечно, не все дети смогут приехать, чтобы помочь оформить родителям документ! Что за идиотизм - каждые 10 лет менять удостоверение личности тем, кому за 70 лет. Пополнение в бюджет даже с пенсионера в размере 786 тенге.

Светлана ПОТЁМКИНА, Костанай