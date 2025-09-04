«Когда б вы знали, из какого сора...». № 36 (1223) от 4.09.2025 г.

В этом году Лисаковск отметил 54-й год рождения. Прелесть этого возраста заключена в том, что и по сей день мы, лисаковцы, имеем счастливую возможность перенимать богатый опыт наших первостроителей, учитывать их мнение в решении многих городских проблем, продолжать заложенные ими традиции. Одна из них - стремление сохранить за Лисаковском авторитет одного из самых уютных и ухоженных мест в регионе.

Несмотря на меняющийся менталитет людей, несмотря на рост потребления, способствующий увеличению объемов отходов человеческой жизнедеятельности, статус самого чистого города в регионе Лисаковск сохраняет и сегодня. Но усилий для этого ему, а вернее, нам, людям, несущим профессиональную ответственность за это, приходится прилагать все больше и больше. Чтобы поддерживать статус самого чистого города, мы постоянно расширяем перечень методов борьбы с его загрязнением. А потому обвинения в бездействии не могут нас не задевать.

В этом письме нам бы хотелось дать несколько комментариев на публикацию Ольги Лихограй в «НГ». В ней автор высказывает свое мнение по поводу «мусорной проблемы в Казахстане». А также рассказывает об опыте ее решения в Костанайской области. В частности, берет интервью у руководителей предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией ТБО в регионе. В том числе у жительницы Лисаковска, руководителя ТОО «Илин» Инны Викторовны Аман.

Цитата из статьи: «С 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00 в каждый микрорайон приходил мусоровоз. У жителей была возможность каждый день выбрасывать отходы». И у читателя складывается впечатление, что теперь у населения такой возможности нет, что мусоровозы в Лисаковске исчезли, как и безконтейнерная система вывоза мусора. Однако хотелось бы заметить: уникальная система безконтейнерного подворового вывоза мусора применяется в Лисаковске и по сей день. Причем, как и полвека назад, применяется, как единственная и основная. Удобна ли она в современных условиях для тех, кто отвечает за чистоту в городе? Это уже другой вопрос. Но пока население, в том числе наши первостроители, настойчиво отрицают введение других вариантов вывоза мусора, она функционирует.

Чуть ниже Инна Аман рассказывает: «Сейчас вместо шести мусоровозов остался один, который приходит как попало». И оставить без внимания эти фразы мы не можем, так как и они далеки от реальности. Впрочем, не можем и не задать Инне Викторовне вопрос: почему тогда она и ее предприятие не имеют, не предоставляют мусоровозы?

Вывоз отходов на территории города Лисаковска осуществляется индивидуальными предпринимателями и ТОО. Речь идет о пятерых представителях. В их число входят такие специализированные предприятия, как ТОО «Салем KZ», ИП «Фарватор», ИП Ахметов. Ежедневно на линию выходит от 6 до 9 мусоровозов. И этого городу вполне хватает.

Согласно требованиям Экологического кодекса РК, в Лисаковске применяется бесконтейнерный сбор и вывоз, при котором жители перегружают отходы из квартирных сборников непосредственно в бункер мусоровоза (спецтранспорта). Осуществляется этот процесс с заездом в район обслуживания на специально оборудованных местах стоянок спецавтотранспорта (на территории многоэтажной застройки). И обязательно при четком соблюдении графика вывоза: 2 раза в день в будние дни и 1 раз в сутки в выходные. Время вывоза мусора в каждом дворе свое, постоянное, и жители его знают. Для напоминания оно указывается на табличках, установленных на месте стоянок. Для справки: время вывоза ТБО варьируется утром с 6.00 до 9.25, в вечернее время с 16.40 до 20.00.

В статье причину проблем с мусором видят в «сломе созданной первостороителями системы». Но мы-то знаем, что она не сломана, а напротив, сохранена. Но вот нравы и привычки людей - да, изменились. Сторожилы города не позволят соврать: лет 20-30 назад лисаковцы выстраивались в очереди, чтобы подать мусорное ведро (теперь им на смену пришли пакеты) сотруднику мусоровоза. Сегодня делать это согласны уже не все. Более того, многие требуют от властей города установить в Лисаковске контейнеры. А вот сторожилы, первостроители, с ними не соглашаются. С целью изучения общественного мнения руководство города проводило социологические опросы, круглые столы, встречи с населением. Итог их оказался таковым: ввиду компактности городской территории больше половины населения не согласилась с установкой контейнеров для сбора отходов на территории жилой застройки. В результате было решено и сохранить полувековую традицию и при этом оборудовать по периметру города 5 контейнерных площадок для сбора отходов с разделением на фракции «сухой», «мокрый», «крупногабаритные отходы». А для поддержания порядка во дворах жилой застройки было установлено 167 видеокамер. Кстати, с учетом искусственного интеллекта очень скоро они будут фиксировать лица нарушителей порядка. Все эти меры позволят еще результативнее, еще жестче выявлять и наказывать тех, кто мусорит, оставляя пакеты вне положенных мест. Сейчас же этому способствуют ежедневные рейды мониторинговых групп во дворах.

Эффект от установки современных контейнерных площадок по периметру Лисаковска и вовсе превосходит все ожидания: после их появления вокруг города уже исчезли несанкционированные свалки, а у людей появилась законная возможность утилизировать весь тот мусор, который им не удается передать сотруднику мусоровоза в отведенный отрезок времени.

С утверждением Инны Аман о том, что данные площадки стали источником вони и грязи, согласиться мы также не можем. На обслуживании вышеупомянутых контейнерных площадок ТБО ежедневно задействованы 4 человека и 2 единицы техники ТОО «Уста плюс», которые проводят очистку контейнеров ТБО дважды в день! Кроме этого, еженедельно обрабатывают эти контейнеры дезинфекционным раствором, а контейнерные площадки порошковыми дезинфекционными средствами. Ну неужели это стоит делать еще чаще?

Лисаковцы, в частности сотрудники наших предприятий, наши коллективы, ведут огромную работу по сохранению гордого статуса самого чистого, ухоженного города в регионе. И в будни, и в праздники, и в жару, и в холод Лисаковск делают чистым полторы сотни наших коллег. На уборке дворов и улиц от управляющих компаний ежедневно задействован 81 дворник, от ТОО «Уста плюс» - более 60 человек и 12 единиц спецтехники.

Участие в субботниках, экологических акциях, акциях по озеленению (в ходе которых только за последний год усилиями ТОО «Уста плюс», предпринимателей, горожан было высажено порядка 1 500 саженцев) для многих лисаковцев - это дело сохранения традиций старших поколений, дело чести. По крайней мере, так чувствуем мы, нижеподписавшиеся. И именно поэтому хотели бы не согласиться со словами Инны Аман, заявившей: «Чистота города и экология на сегодняшний день никого не волнуют». Мы будем говорить за себя: нас они волнуют! И за них мы продолжим упорно бороться.

Т. А. МАШКИНА, директор ТОО «Саулет», Ж. Т. НУРМАГАМБЕТОВА, директор ТОО «Олекатур», З. Б. КАУКАНОВА, зам. директора ТОО «Гор-строй», ТОО «Элит Сервис «ЭС», М. Л. ПОГОРЕЛОВА, зам. директора ТОО «Ук Гор-Строй1», Р. Т. БАЙГУКИН, директор ТОО «Уста плюс», Р. У. АБДУХАКИМОВ, директор ТОО «Салем.kz», К. А. ЛОГИНОВА, директор ТОО «Samal group 2014», Е. А. ГОРБЕНКО, исполнительный директор ТОО «ЦКУ», Лисаковск