1938-1939 годы в жизни Костанайской области и главного хранилища его памяти



Областноий историко-краеведческий музей. Конец 1930-х гг.

Областной музей, директором которого с 1938 года был Павел Елисеевич Чернявский, выделялся в культурно-массовой работе Кустаная. Сохранились извещения о созыве Совета музея. Например: «6 февраля 1939 года, в 12 час. дня, созывается заседание Совета Кустанайского обл. музея. Повестка дня: 1) Отчет о работе музея за 1938 года. 2) О рукописях. 3) Разное. Просьба прибыть в указанное время и без опозданий. Директор облмузея Чернявский. 4/II-39 г.».

Совет музея



Зотик Толстых, ученыий секретарь Кустанайского бюро общества изучения Казахстана

На этом заседании «присутствовали: тт. Чернявский, Толстых, Корчагин, Корсаков, Муратбеков, Яворский, Никифоров, Седельников и Чернявская». Протокол составляли по форме, как положено: «Повестка дня: 1. Отчетный доклад о работе музея за 1938 г., докладчик - директор музея т. Чернявский, содоклад по бюджету музея - счетовод музея Яворский. 2. О плане работ Совета музея на 1939 год. 3. О рукописях. 4. Разное».

В протоколе подробно описывались все стороны деятельности музея. Процитируем. «В выступлениях высказались следующие тт.: Тов. Толстых З. П., который указывал на необходимость открытия отделов частями. Музею необходимо перестроиться так, чтобы больше добывать материалы через краеведов. Тов. Корчагин находит, что музей имеет достижения, но наряду с этим слишком мало пропагандировал себя. Нужна организация лекций на краеведческие и исторические темы, чтобы заинтересовать общественность. Тов. Седельников: необходимо развернуть работу среди населения, так как широкая публика не понимает задачи современного музея».

Внушительной выглядела постановляющая часть. «Совет музея отмечает: а) несмотря на ряд причин, мешавших нормальной работе, как-то: смена двух директоров, недостаточность помещения, отсутствие необходимого количества средств и научных сотрудников. Музей все же в течение 1938 года проделал большую работу как научно-исследовательского порядка, собирательного, так и в экспозиционной работе, что отразилось на росте интересов трудящихся к музею, о чем говорит посещаемость, увеличившаяся против 1937 года в 5 раз. Число коллекций, собранных в 1938 году, музеем увеличилось против имевшихся коллекций, собранных с начала его существования в 2 раза. Большим достижением в работе является организация и проведение выставок на темы текущих моментов (выборы в Верховный Совет Каз. ССР, день РККА, Международный женский день, первая художественная областная выставка, фотовыставка и др.)».

Имеются и некоторые недостатки

Непременным пунктом в то время было выделение недостатков. Процитируем: «Наряду с достижениями в работе музея имеются и некоторые недостатки: затяжка открытия разделов сел. хозяйства и местной промышленности отдела соцстроительства, причиной чему является не предоставление организациями и некоторыми отделами облисполкома (облЗО - отдел землеустройства, облпромсоюз, нархозучет, облплан и др.) - материалов и экспонатов для экспозиционного оформления этих разделов, несмотря на вынесение облисполкомом решения, обязывающего представить музею материалы, характеризующие работу отдельных организаций и объединяемых ими отраслей народного хозяйства области за периоды 1935-1938 годов, б) отсутствие массово-популяризационной работы: проведение лекций, бесед, докладов по отдельным научным темам и доклады об естественных богатствах области, отсутствие этой работы объясняется необорудованностью помещения за неимением средств».

В итоге было принято решение: «Работу музея признать удовлетворенной, отчетный доклад (годовой отчет) утвердить. Просить облисполком обязать областные организации представить все недостающие материалы и экспонаты для уже начатого оформления отдела Соцстроительства в самое ближайшее время, чтобы раздел сельского хозяйства области открыть к 10/III 1939 года, ко дню XVIII Съезда ВКП/б/. Просить облисполком через его отделы помочь музею в приобретении необходимых материалов (тканей для отделки стендов, гвоздей, фанеры, лесоматериала и др.)».

О плане работ



Генеральныий план усадьбы областного музея. 1939 г.

Дальнейшие планы строились с соответствующими просьбами к вышестоящим инстанциям о выделении финансовых средств и новых помещений. Процитируем: «В связи с организацией и открытием новых (последующих) отделов и разделов в 1939 году (вводного - мироздания; исторического, местной промышленности; культуры и быта, искусства; расширение отдела природы; и комнату для тематических выставок), требуется помещение, ныне занятое обл. библиотекой. Просить горсовет, согласно постановления облисполкома (от 17/III-38 года), во 2-м квартале перевести обл. библиотеку в другое помещение. Утвержденный облоно бюджет музея на 1939 год в сумме 30 000 рублей является недостаточным при существующем объеме работ и создает положение, которое будет равносильно полуконсервации, так как эта сумма обеспечит только содержание штата. Поэтому совет музея просит облоно ходатайствовать перед облисполкомом о доведении бюджетных ассигнований музея минимум до 50 000 рублей. Для осуществления научно-исследовательских и собирательских работ, продолжения работ по живому уголку природы области музею необходим соответствующий транспорт. Поэтому Совет музея просит облисполком из ближайших поступлений I-II кварталов выделить музею одну полуторатонную машину».

Состав Совета музея в 1939 году

Ошев, Ивановский облзу Корчагин школа им. Пушкина Толстых общество изучения Казахстана Маратбеков облоно Чернявский, Яворский, Никифоров. Реутов обл. музей

Канцелярские штампы с бюрократическим изложением документа позволяют увидеть рутинную работу музея, без чего невозможно было его существование.

«Слушали: О рукописях. /Докл. тов. Чернявский/. Постановили: музею необходимо выявить людей, ведущих научную исследовательскую работу, и организовать сбор и хранение рукописей, а также отчетов о научно-исследовательских организаций. Составить письма для рассылки науч. исследов. организациям и отдельным научным работникам».

Совместно с обкомом КП(б)К



Подготовка в музее экспозиции «Партизанское движение в области». 1930-е гг.

В 1939 году в музее открыли «раздел археологии области», дополнен экспонатами отдел природы и «подготовлены к открытию вводный отдел и часть раздела сельского хозяйства области». Кроме того, были организованы и проведены: «Выставка местной печати», организованная совместно с обкомом КП(б)К, выставка «Наш город сегодняшнего дня» (на трех щитах) в Доме партийного просвещения.

Систематические экскурсии начаты только с 1939 года: «41 экскурс., с количеством 842 чел., выставки-передвижки посетило за год 12 506 чел.». До этого лекционная работа музеем не проводилась, и только с 1939 года (как отмечалось в отчете директора Чернявского) «было положено начало плановому проведению лекций, научных докладов и сообщений по радио». Основная тематика лекций и докладов - «ознакомление с естественно-историческими условиями области по исследовательским материалам». За отсутствием лекционного зала в музее большинство лекций «проводилось в других помещениях (Доме учителя, Доме нарпроса и др.)».

В годовом отчете значился пункт «№ 19. Работа музея со школами». В 1939 году посещаемость школьниками музея достигла 4 485 человек. Проводились главным образом экскурсии, «связанные с прохождением программ школ», в том числе по разделу «Казахстан - колония царской России». Директор музея отмечал, что им «приходилось вести довольно большую борьбу за тематические экскурсии», так как школы «зачастую предъявляли требования на проведение общеобзорных, так называемых сквозных экскурсий». Но, по мнению музейных работников, «такое общее ознакомление с музеем обыкновенно дает очень мало практических результатов». При областном музее продолжали действовать кружки: геологический (12 человек), археологический (7 человек), ботанический (8 человек). Их участниками становились студенты учительского института, техникумов и школ, конечно, только самые любознательные учащиеся. Например, «часть ребят геологического кружка, в лето 1939 года работала в поисково-разведочной партии музея на гипс, соли, стройматериалы и в торфяной партии общества изучения Казахстана».

Общество изучения Казахстана

В отчетах директора Чернявского отдельно значился пункт «17. Связь музея с научно-исследовательскими краеведческими организациями».

Процитируем: «Музей в связи с проведением научно-исследовательских работ на местное минеральное сырье, растительность, почвы и др. сталкивался в своей работе со следующими организациями: Кустанайским отделением общества изучения Казахстана, облпланом, облводхозом, Казгеолтрестом, институтом неорганической химии Академии Наук СССР, торфяным институтом, ЦНИГРИ, комитетом по охране памятников старины и природы КазССР (КФОН), Наурзумским госзаповедником и др.». В 1939 году «по заданию и на специально ассигнованные облисполкомом средства 20 000 рублей, проведены поисково-разведочные работы на минеральное сырье и минеральное топливо». В результате выявлены ценные ископаемые богатства, которые использовались для народного хозяйства области.

Эту работу осуществляли совместно с Кустанайским отделением общества изучения Казахстана. В акте за июль 1939 года стоят две подписи: «Директор Облмузея - тов. Чернявский, ученый секретарь Кустанайского бюро общества изучения Казахстана - тов. Толстых». Они и несли главную ответственность за результаты работы. Состав экспедиций был весьма немногочисленный. «Рабочий состав партии состоял из меня, как начальника поисковой партии, - писал в отчетах за 1939 год Чернявский, - руководителя (в административно-хозяйственном отношении) тов. Толстых З. П., двух коллекторов - Целещева М. и Харченко В., и шофера (он же рабочий) Карцова И.».

Согласно положениям устава «Общества изучения Казахстана», ученый секретарь являлся и председателем областного бюро. Эту должность долгие годы (в 1930 - нач. 1940-х годов) занимал Зотик Толстых, один из первых краеведов, уроженец города Кустаная, участник революции 1905-1907 гг. Как видно по музейному документу, именно он был душой и организатором краеведческого дела в Кустанае.

Зотик Петрович обладал литературным даром, о чем говорит его заметка 1 мая 1941 года в газете «Сталинский путь»: «Краеведы. Энтузиастов-краеведов объединяет общество изучения Казахстана» за подписью - «З. Толстых. Ученый секретарь Кустанайского отделения общества краеведения Казахстана».

Процитируем: «Однажды, в 1938 году, колхозники Орджоникидзевского района с удивлением встретили две подводы, нагруженные ящиками, рюкзаками, лопатами и другим странным имуществом. Наверху сидели ребята. Это был отряд школьников-геологоразведчиков, возглавляемый директором Кустанайского областного музея тов. Чернявским. Отряд передвигался на новую стоянку. Подводы остановились. Через 20 минут были разбиты 3 палатки, над ними реял красный флаг. Школьники, получив задание, рассыпались цепью на поиски… Вот замечена высыпка камня. Разведчик тщательно осматривает ее, раскалывает молотком и выбирает «подозрительный» камень. Тщательно обкалывая его, разведчик пишет на бумажке «адрес», по которому можно потом найти это место и кладет камень в рюкзак. Вечером, нагруженные собранными образцами, разведчики собираются в лагерь».

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за предоставленные фотографии и материалы.

Посвящается 110-летию создания Костанайского областного историко-краеведческого музея

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

