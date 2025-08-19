Очень интересная для меня публикация в «Нашей Газете» от 19.08.2025 года о названии города Костаная. Топонимы - вообще интересная тема. Задела фраза «Урдабай-тугай» (бывший совхоз «Краснопартизанский», ныне - Амангельды). Это, грубо говоря, путаница.

Я родилась в поселке Красный Партизан, поселок был центральной усадьбой Притобольского колхоза.

Совхоз «Краснопартизанский» - результат хрущевской экономической реформы 1960-х годов. Поселок располагался за логом, там был детский дом, он и сейчас там есть, это район телевышки. Даже был автобусный маршрут № 1 от вокзала к центральной усадьбе колхоза, то есть к п. Красный Партизан. Первоцелинники распределялись по поселкам, по деревням, то есть получали назначение.

Поселок Амангельды не был поселком Красный Партизан, это была амангельдинская машинно-тракторная станция МТС.

Когда колхозы реформировали в совхозы, появился совхоз «Краснопартизанский» с центральной усадьбой Амангельды. То есть поселки Красный Партизан и Амангельды расположены в разных частях местности.

По разговорам, рядом с поселком Красный Партизан стояли еще мелкие поселки. Где-то там был женский монастырь с церковью.

О христианском кладбище знаю одно: оно было на территории нынешнего парка Победы (на кладбище тоже была либо часовня, либо церковь), за городом, там схоронены моя прабабка, ее дочь Нюра Князева (Падюкова). А вот церковь деревянная стояла в квартале - на углу улиц Повстанческая (Касымханова) - Победы. Она сгорела в 1921 году, видимо, с документами. В ней крестил своих детей в 1918-1919 годах мой прадед Князев Валериан Максимович.

В облархиве нет документов о переселенцах, а жаль. Возможно, их эвакуировали колчаковцы в 1919 году и, возможно, остались они в городе Канске на Оби после краха Колчака.

Л. П. ГУБСКАЯ, Костанай

От редакции:

Мы и автор статьи благодарим читательницу за уточнение и внимание к нашим публикациям.