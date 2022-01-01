По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 55 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 71 год;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 63 новорожденных: 30 девочек и 33 мальчика. Имена недели: Алан, Самир, Захар, Михаил, Равиль, Карим, Тимур, Хамзат, Расул, Арман, Эмилия, Валерия, Аглая, Найля, Сагдана, Зейнеп, Зере, Анисия, Мария;

- умерли 48 человек: 23 женщины и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 422 вызова, из них 1 199 - к детям;

- поступили 23 вызова на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 24 человека доставлены в больницу, всего скорая помощь доставила в больницы 1 205 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 298 человек, 218 из них стали донорами. Также бригада на выезде совершила забор крови у 9 сотрудников поликлиники № 3 (Костанай) и 21 жителя Рудного.