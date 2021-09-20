НашАфишка

Куда пойти с 18 по 24 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 сентября,

10.30

«Ұр тоқпақ», К. Бегманов, сказка. Актеры театра кукол г. Кызылорда

18 сентября,

14.30

«Журавль и цапля», реж. Я. Громова, сказка. Актеры театра кукол г. Курган. 6+

18 сентября,

16.30

«Зверский детектив. В логове волка». А. Старобинец, сказка. Актеры театра кукол г. Челябинск. 6+

19 сентября,

10.30

«Дастархан», Н. Насырова, сказка. Актеры театра кукол г. Актау. 5+

19 сентября,

14.30

Mathiess, Н. Зейданлу, на персидском языке. Актеры театра кукол из Ирана. 12+

19 сентября,

16.30

«Куй құдырет», У. Молдаберген, легенда. Актеры театра кукол г. Жезказган. 6+

20 сентября,

10.00

«Солнечный лучик», А. Попеску, на узбекском языке. Актеры театра кукол из Узбекистана. 10+

20 сентября,

11.30

A LA CARTE, Х. Наварро, спектакль без слов. Актеры театра кукол Перу из Лондона

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)

В течение месяца

«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

18 сентября,

15.00

«Огонь, мерцающий в сосуде» - открытие выставки работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки

Областная филармония
им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

24 сентября,

18.30

Открытие 81-го концертного сезона. В концертной программе принимают участие оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, оркестр русских народных инструментов и солисты

25 сентября,

19.00

«№ 37», И. Иман, драма. Гастрольный спектакль театра ŞAM. 16+. С детьми младшего возраста и новорожденными вход на спектакль запрещен

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

20, 21 сентября,

12.00, 15.00

Цирковое шоу Family circus. В программе: эксклюзивные фокусы, жонглеры, эквилибрист на катушках, веселый клоун Антипод, дрессированные собачки, дикий питон, громадные мыльные пузыри, светящиеся хула-хупы, дружные герои Локо и Моко. Вас ждет розыгрыш призов (виар-очки, наушники, смарт-часы и многое другое). Детям до 4 лет вход бесплатный, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)

«Орион»

ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»)

тел. +7-705-884-05-28

24 сентября

20.00

Концерт группы «Пропаганда». 18+

ТРЦ «Kostanay Plaza»

пр. Назарбаева, 193

 

14 августа - 21 сентября,

10.00-21.00

Выставка «Космопарк». День в «Космопарке» - это локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения. А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»

Костанай, Стадион «Центральный»

19 сентября, 18.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Бейбарыс»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

20-21 сентября, 17.00