Куда пойти с 18 по 24 сентября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
18 сентября,
10.30
|
«Ұр тоқпақ», К. Бегманов, сказка. Актеры театра кукол г. Кызылорда
|
18 сентября,
14.30
|
«Журавль и цапля», реж. Я. Громова, сказка. Актеры театра кукол г. Курган. 6+
|
18 сентября,
16.30
|
«Зверский детектив. В логове волка». А. Старобинец, сказка. Актеры театра кукол г. Челябинск. 6+
|
19 сентября,
10.30
|
«Дастархан», Н. Насырова, сказка. Актеры театра кукол г. Актау. 5+
|
19 сентября,
14.30
|
Mathiess, Н. Зейданлу, на персидском языке. Актеры театра кукол из Ирана. 12+
|
19 сентября,
16.30
|
«Куй құдырет», У. Молдаберген, легенда. Актеры театра кукол г. Жезказган. 6+
|
20 сентября,
10.00
|
«Солнечный лучик», А. Попеску, на узбекском языке. Актеры театра кукол из Узбекистана. 10+
|
20 сентября,
11.30
|
A LA CARTE, Х. Наварро, спектакль без слов. Актеры театра кукол Перу из Лондона
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)
|
В течение месяца
|
«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
18 сентября,
15.00
|
«Огонь, мерцающий в сосуде» - открытие выставки работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки
|
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
24 сентября,
18.30
|
Открытие 81-го концертного сезона. В концертной программе принимают участие оркестр казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова, оркестр русских народных инструментов и солисты
|
25 сентября,
19.00
|
«№ 37», И. Иман, драма. Гастрольный спектакль театра ŞAM. 16+. С детьми младшего возраста и новорожденными вход на спектакль запрещен
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
20, 21 сентября,
12.00, 15.00
|
Цирковое шоу Family circus. В программе: эксклюзивные фокусы, жонглеры, эквилибрист на катушках, веселый клоун Антипод, дрессированные собачки, дикий питон, громадные мыльные пузыри, светящиеся хула-хупы, дружные герои Локо и Моко. Вас ждет розыгрыш призов (виар-очки, наушники, смарт-часы и многое другое). Детям до 4 лет вход бесплатный, без предоставления места (билет покупает сопровождающий)
|
«Орион»
ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»)
тел. +7-705-884-05-28
|
24 сентября
20.00
|
Концерт группы «Пропаганда». 18+
|
ТРЦ «Kostanay Plaza»
пр. Назарбаева, 193
|
14 августа - 21 сентября,
10.00-21.00
|
Выставка «Космопарк». День в «Космопарке» - это локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения. А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое. Понедельник - выходной
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Астана»
|
Костанай, Стадион «Центральный»
|
19 сентября, 18.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Бейбарыс»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
20-21 сентября, 17.00
