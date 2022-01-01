Я тот человек, для которого газета была частью жизни. Еще со школьной скамьи (учился до 10-го класса в Костанае в двух школах-интернатах) я с удовольствием читал тогдашнюю прессу («Комсомольская правда», «Советский спорт» и т. д.). Нынче я читаю как официальные, так и полуоппозиционные газеты, в том числе «Жас Алаш», «Время», «Дат». Так или иначе, я получаю от них большое удовольствие. «Нашу Газету» я даже очень уважал и уважаю. Что ни говори, пишущая братия в «НГ» доводят до своего читателя всю правду о жизни в нашей области.

Зачастую любое печатное издание заявляет, что мнение редакции не всегда совпадает с мнением написавшего в это издание. И это, наверное, верно. А вот на деле все выглядит иначе.

21 августа сего года в с. Аулиеколь проходила встреча с акимом Костанайской области Кумаром Аксақаловым. Встреча прошла при аншлаге (в этом заслуга работников аппарата акима района). Были на нем и представители средств массовой информации. На встрече аулиекольцы поднимали множество проблем, задавали вопросы как акиму района Жансултану Таукенову, так и акиму области.

Встреча прошла в дружественной обстановке. Но меня удивило и возмутило, что средства массовой информации осветили ход встречи однобоко. Так, мною была поднята демографическая проблема: с 1993 года в районе из 70 тысяч населения осталось всего 32 тысячи. Затем я поднял вопросы о строительстве санаторного объекта в районе, о присвоении улицам с. Аулиеколь имен Героев Советского Союза и Социалистического Труда, строительстве новых предприятий в районе. Эти насущные проблемы не нашли свое место ни в районной газете «Әулиекөл», ни в областной «Қостанай таңы», а также на телевидении. Не нашло место в них и то, что мое мнение о демографии поддержал сам аким области Аксақалов. Так или иначе, мое присутствие было на этой встрече необязательным. В недалеком прошлом я был корреспондентом газеты «Әулиекөл», сегодня я нахожусь на пенсии (более 30 лет работал учителем истории и обществоведения в сфере образования).

В газете «Костанайские новости» работала журналистка Людмила Фефелова, автор рубрики «Легендарные директора Костанайщины», на местном телевидении (областном) вытаскивала на ковер акимов районов Инна Педан, вот они были настоящими правдистами! Сейчас куда подевалась эта журналистская братия?!

Очень «похудела» в тиражном варианте и наша районка «Әулиекөл». В трудные 90-е годы прошлого века ее тираж составлял от 3 000 до 4 000 экземпляров, сейчас эта цифра равна аж 330 экземплярам. Это «достижение» коллектива редакции, состоящего из 3 человек, и его учредителя «Костанай медиа», (руководителя которого я сам ни разу не видел). На мои неоднократные предложения по оказанию практической помощи редактор Чингис Сабиров отмалчивается. А между тем его награждают наградой, и он на фото стоит со знаменитой журналистской братией. Это своеобразный подвиг в условиях сегодняшней демократии.

Этим я завершаю свое послание в мою «Нашу Газету». Думаю, что вы - журналисты пустите его содержание в адрес соответствующих лиц.

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, общественный корреспондент Аулиекольской районной газеты «Әулиекөл»