Сухой остаток. С 25 по 31 августа
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 93 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 57 лет, невесте - 55;
- зарегистрированы 12 разводов;
- зарегистрированы 67 новорожденных: 38 девочек и 29 мальчиков;
- умерли 49 человек: 29 женщин и 20 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 5 523 вызова, из них 1 234 - к детям;
- поступили 39 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 57 человек, 33 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 262 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 316 человек, 227 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 35 жителей Рудного и 51 жителя Мендыкаринского района.
