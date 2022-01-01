НашАфишка

Куда пойти с 4 по 10 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

5, 11 сентября,

18.30

«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма

 

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев

В течение месяца

«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

12 сентября,

19.00

Спектакли «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы», гастроли труппы «Астана Балет». 7+

14 сентября,

18.00

Спектакль «Наследие Великой степи», гастроли труппы «Астана Балет». 5+

Детям от 5 лет необходимо приобрести отдельный билет, до 5 лет детям вход воспрещен

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

14 сентября,

19.00

Концерт группы Pulse Kino. В программе песни виктора Цоя. 6+

Задняя парковка супермаркета «Астыкжан»,

г. Костанай,

пр. Абая, 1 «Б»

14 сентября,

14.00

FLASHBACK FEST Kostanay 2025. В программе: группа «Стрелки», группа «Дэмо», Оксана Ковалевская и группа Kraski. Самые горячие DJ-сеты, конкурсы и подарки для гостей, огромный выбор уличной еды, активности и развлечения под открытым небом. Продолжительность - 8 часов. 18+

Стадион «Центральный»

г. Костанай

6 сентября,

17.00

Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+

ТРЦ «Kostanay Plaza»

пр. Назарбаева, 193

 

14 августа -

21 сентября,

10.00-21.00

Выставка «Космопарк». День в Космопарке это: локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения. А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое.

Понедельник - выходной

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Байтерек»

Рудный, «Аят Арена»

5 сентября, 19.00,
6 сентября, 17.00

Бодибилдинг. Открытый чемпионат Костанайской области

Рудный, КРЦ «Горняк», ул. Мира, 1

7 сентября, 14.00