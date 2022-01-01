Куда пойти с 4 по 10 сентября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
5, 11 сентября,
18.30
«Амок. P. S.», Н. Мазур, драма
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«История без конца» - выставка экспонатов из фондовой коллекции музея, которые пополнялись на протяжении века. Среди них - украшения начиная от каменного века до современности, казахская традиционная одежда и ее элементы, оружие и предметы быта переселенцев
В течение месяца
«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
12 сентября,
19.00
Спектакли «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы», гастроли труппы «Астана Балет». 7+
14 сентября,
18.00
Спектакль «Наследие Великой степи», гастроли труппы «Астана Балет». 5+
Детям от 5 лет необходимо приобрести отдельный билет, до 5 лет детям вход воспрещен
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
14 сентября,
19.00
Концерт группы Pulse Kino. В программе песни виктора Цоя. 6+
Задняя парковка супермаркета «Астыкжан»,
г. Костанай,
пр. Абая, 1 «Б»
14 сентября,
14.00
FLASHBACK FEST Kostanay 2025. В программе: группа «Стрелки», группа «Дэмо», Оксана Ковалевская и группа Kraski. Самые горячие DJ-сеты, конкурсы и подарки для гостей, огромный выбор уличной еды, активности и развлечения под открытым небом. Продолжительность - 8 часов. 18+
Стадион «Центральный»
г. Костанай
6 сентября,
17.00
Kostanay Music Fest 2025. В программе: THE BROOKLN, Bonapart, Yenlik, De Lacure, СAPTOWN, Dequine, 6ellucci, Yerbolat Qudaibergen и ALEM. Продолжительность 5 часов. 12+
ТРЦ «Kostanay Plaza»
пр. Назарбаева, 193
14 августа -
21 сентября,
10.00-21.00
Выставка «Космопарк». День в Космопарке это: локация с эффектом полного погружения в бескрайние просторы космоса, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией, экскурсия по МКС, личное послание на Марс, Юпитер и Венеру, посещение плазмокомнаты и другие космические приключения. А также космические мастер-классы, анимированные инопланетные существа, космические аттракционы, роботы и дроиды, увлекательные истории о далеких галактиках и многое другое.
Понедельник - выходной
Спортафишка
Что
|
Где
Когда
Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Байтерек»
Рудный, «Аят Арена»
|
5 сентября, 19.00,
Бодибилдинг. Открытый чемпионат Костанайской области
Рудный, КРЦ «Горняк», ул. Мира, 1
7 сентября, 14.00
