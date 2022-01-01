Я, Кунтекова Бейбыт Орынтаевна, мать-одиночка, воспитываю двоих детей, хочу выразить огромную благодарность ветеранам-пограничникам «Застава Тарландары» по Костанайской области за оказание помощи.

В канун учебного года они приобрели моим детям канцелярские принадлежности (рюкзак вместительный, очень удобный, карандаши - большой набор, ручки всех цветов, пластилин большой набор, целая упаковка обложек на тетради и на учебники, много тетрадей). Дети очень довольные, радостные.

Спасибо вам огромное, что не прошли мимо и помогли!

Бейбыт КУНТЕКОВА, Костанай